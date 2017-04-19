«Горячую линию» для людей с нарушением слуха открыли в Могилевском центре социального обслуживания. Получить консультацию, вызвать мастера, заказать талон к врачу — теперь это можно сделать, не выходя из дома, с помощью квалифицированного переводчика жестового языка. Достаточно иметь при себе гаджет с возможностью видеосвязи — подойдет ноутбук или даже обычный смартфон.

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Новая услуга набирает популярность. В первые дни на «горячую линию» обратились более 50 человек. При необходимости специалист-сурдопереводчик готов сопровождать слабослышащего клиента, например, в ЖЭС или на прием к врачу.

— Самое востребованное — мы ходим в поликлинику, в суды, в милицию. В нашем центре организуют всякие мероприятия, мы ходим на экскурсии. Они теперь спрашивают, куда мы пойдем в следующий раз, — рассказала переводчик жестового языка Центра соцобслуживания населения Светлана Гончаренко.

Это только один шаг в создании безбарьерной среды. В могилевском центре соцобслуживания активно работают со слабовидящими посетителями. Создан специальный тренажерный зал, где под руководством инструктора могут заниматься люди с нарушениями опорно-двигательной системы.