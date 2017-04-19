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Таможня РФ: на белорусской границе стали чаще предлагать взятки
20.04.2017 10:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Российским таможенникам на белорусско-российской границе стали гораздо чаще предлагать взятки, сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ (ФТС).
© Sputnik Валерий Мельников
Только в первом квартале этого года были возбуждены 149 уголовных дел, связанных с коррупцией на границе. В прошлом году в этот же период были возбуждены в два раза меньше дел — всего 64.
Как пишет издание, ситуацию объясняют активностью контрабандистов, которые пытаются провезти санкционные товары и контрабанду через российско-белорусскую границу.
"В конце 2016 года при попытке подкупа 89 таможенников поймали россиянина, оказывающего услуги по таможенному оформлению, и гражданина Беларуси. Дать взятку подозреваемые собирались необычным способом. В ФТС сообщили, что деньги предполагалось подкинуть в кабинки раздевалки таможенников", — привели пример
В итоге на двух граждан завели 89 уголовных дел — по делу на каждую из попыток подкупить сотрудников ФТС.
Россельхознадзор ранее неоднократно обвинял Беларусь в будто бы "переоформлении" санкционной продукции и попытках продать ее на территории России. Впрочем, белорусские власти неоднократно объясняли подобные поставки — например,
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В российской таможне ситуацию объясняют активностью контрабандистов, которые пытаются нелегально провезти товары через российско-белорусскую-границу.
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