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БЖД пустит на Радуницу три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса
20.04.2017 10:06 — Новости Общества | Tut.by
Белорусская железная дорога назначила на 25 апреля три дополнительных поезда межрегиональных линий экономкласса, сообщает сайт
Это поезда:
— № 642 Коммунары-Минск, отправлением из Коммунар в 14.52 и прибытием в Минск в 21.22.
— № 654 Калинковичи-Минск, отправлением из Калинковичей в 17.55 и прибытием в Минск в 23.17.
— № 698/697 Брест-Минск. Из Бреста поезд № 698 отправится в 14.05 и прибудет в Минск в 18.27. Из Минска поезд № 697 отправится в 19.37 и прибудет в Брест в 23.25.
Всего Белорусская железная дорога на выходные и праздничные дни в апреле и мае назначила более 70 дополнительных поездов.
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Всего Белорусская железная дорога на выходные и праздничные дни в апреле и мае назначила более 70 дополнительных поездов.
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