В минском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления. Девушка чудом выжила, но получила серьезные травмы, сообщает БЕЛТА .

Во время одного из номеров артистка без страховки поднималась в воздух, зацепившись за своего партнера. Мужчина не удержал девушку, и она упала на манеж.

Сообщается, что у пострадавшей сломана рука. Она была госпитализирована, но сейчас находится в сознании.

Подробности происшествия сейчас выясняются.