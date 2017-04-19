|
Гимнастка сорвалась с высоты на глазах у зрителей в минском цирке
20.04.2017 10:48 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В минском цирке гимнастка
Во время одного из номеров артистка без страховки поднималась в воздух, зацепившись за своего партнера. Мужчина не удержал девушку, и она упала на манеж.
Сообщается, что у пострадавшей сломана рука. Она была госпитализирована, но сейчас находится в сознании.
Подробности происшествия сейчас выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка упала с высоты, выполняя свой номер без страховки. Пострадавшую госпитализировали.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии