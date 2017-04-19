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Гимнастка сорвалась с высоты на глазах у зрителей в минском цирке

20.04.2017 10:48 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В минском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления. Девушка чудом выжила, но получила серьезные травмы, сообщает БЕЛТА.

Во время одного из номеров артистка без страховки поднималась в воздух, зацепившись за своего партнера. Мужчина не удержал девушку, и она упала на манеж.

Сообщается, что у пострадавшей сломана рука. Она была госпитализирована, но сейчас находится в сознании.

Подробности происшествия сейчас выясняются.

 
 
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Девушка упала с высоты, выполняя свой номер без страховки. Пострадавшую госпитализировали.

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