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Яндекс: белорусы в среднем тратят в магазине 19,4 рубля

20.04.2017 11:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Белорусы за обычный поход в продуктовый магазин тратят 19,4 рубля, сообщили Sputnik в компании "Яндекс" по итогам исследования.

Яндекс: белорусы в среднем тратят в магазине 19,4 рубля
© Pexels
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По данным сервиса "Яндекс. Деньги", белорусы предпочитают есть дома, но в последнее время все же чаще стали посещать заведения, где можно перекусить: за год число платежей в них увеличилось более чем на 10%.

За каждый поход в продуктовый магазин белорусские покупатели в среднем тратят 19,4BYN. Год назад эта сумма была почти такой же — 19,7BYN. Средний чек за продукты зависит от магазина: так, в "ГИППО" он составляет 26,4 рубля, в Green — 22,4, а в "Соседях" — 17,4", — отметили в компании.

Одновременно с этим, в ресторанах и кафе белорусы в среднем расходуют меньше, чем в магазинах — 11,7 рубля за посещение. Наибольшей популярностью среди белорусов пользуются сети фаст-фуда, а также пиццерии и кафе-бистро.

"Еда с доставкой обходится людям дороже, чем поход в ресторан: на такие заказы они тратят в среднем за раз 19,7 рубля. За год услуга не стала популярнее — количество платежей в этой категории не увеличилось. Чаще всего на дом заказывают блюда итальянской кухни", — отметили в "Яндексе".

В своем исследовании компания учитывала платежи белорусов с апреля 2016-го по март этого года, а также данные за аналогичный предыдущий период. Для анализа данных были собраны платежи карт "Яндекс. Деньги" или через "Яндекс. Кассу".

 
Теги: Минск
 
 
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В ресторанах и кафе белорусы тратят обычно меньше, чем в продуктовых магазинах - около 11,7 рубля.

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