МИНСК, 20 апр — Sputnik. Беларусь не осуществляет таможенный контроль на границе с Российской Федерацией, напомнили Sputnik в четверг в Государственном таможенном комитете республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Таможня РФ: на белорусской границе стали чаще предлагать взятки

Российские таможенники в четверг заявили об увеличении количества взяток , которые стали предлагать на белорусско-российской границе за благоприятное решение вопросов по контрабанде запрещенных в РФ продуктов.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, на границе двух стран взятки таможенникам в этом году стали предлагать в два раза чаще, чем в аналогичном квартале минувшего года.

Впрочем, таможенный контроль осуществляется только с российской стороны. "Беларусь контроль на границе с РФ не осуществляет", — напомнили Sputnik в четверг в ГТК.

Как отметили в пресс-службе комитета, случаи предложения взяток бывают и в Беларуси — так, в минувшем году таможня составила 387 протоколов об административных нарушениях за будто бы "забытые" деньги в документах.

Если же речь идет не о "забытых" деньгах а о целенаправленном предложении взятки сотруднику таможни, гражданин может стать фигурантом уголовного дела, отметили в ГТК.