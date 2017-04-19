Во время рейда в поисках точек незаконного самогоноварения милиционеры пришли к 63-летнему жителю Светлогорского района. В хозяйственной пристройке, расположенной на территории его домовладения, был найден обрез гладкоствольного охотничьего ружья и револьвер системы Bulldog, сообщает телеканал « Ранак ».



Фото: ranak.by

Пенсионер рассказал, что ружье нашел в 2016 году на болоте, а пистолет — в лесу, во время работы.

Согласно заключению баллистической экспертизы, обрез ружья изготовлен самодельным способом, он не пригоден для охоты, но находится в рабочем состоянии. Револьвер нерабочий.

Мужчина знал о проводимой милицией операции «Арсенал», но оружие вовремя не сдал. Теперь пенсионеру грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.