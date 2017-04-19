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Пенсионер из-под Светлогорска хранил у себя дома охотничий обрез и карманный револьвер
20.04.2017 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Во время рейда в поисках точек незаконного самогоноварения милиционеры пришли к 63-летнему жителю Светлогорского района. В хозяйственной пристройке, расположенной на территории его домовладения, был найден обрез гладкоствольного охотничьего ружья и револьвер системы Bulldog, сообщает телеканал «
Пенсионер рассказал, что ружье нашел в 2016 году на болоте, а пистолет — в лесу, во время работы.
Согласно заключению баллистической экспертизы, обрез ружья изготовлен самодельным способом, он не пригоден для охоты, но находится в рабочем состоянии. Револьвер нерабочий.
Мужчина знал о проводимой милицией операции «Арсенал», но оружие вовремя не сдал. Теперь пенсионеру грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Мужчина знал о проводимой милицией операции "Арсенал", но оружие вовремя не сдал. Теперь пенсионеру грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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