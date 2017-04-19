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На Витебщине заработанные на субботнике деньги отправят на обновление мемориалов
20.04.2017 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Более 800 тысяч рублей планирует заработать регион на республиканском субботнике 22 апреля, сообщил заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин.
«Ожидается, что в субботнике примут участие больше 350 тысяч человек, планируется заработать более 800 тысяч рублей. Половина этих средств остается в распоряжении области, и ее направят на мемориальные комплексы „Рыленки“ в Дубровенском районе и „Прорыв“ в Ушачском районе», — рассказал Владимир Пенин.
В каждом городе и районе определили места, где в субботу пройдут работы. Трудовые коллективы приведут в порядок территории, прилегающие к предприятиям и организациям. Жители области благоустроят памятные места, парки и скверы, детские оздоровительные лагеря, музейные комплексы.
В Витебске основные работы развернутся в парке 70-летия Победы, на территории захоронения узников концлагеря «5-й Полк», парка Мазурино.
Жители Полоцка будут трудиться на объектах, которые обновляются ко Дню белорусской письменности. Кроме этого, благоустроят и восстановят детские площадки во всех населенных пунктах района.
В Оршанском районе благоустроят филиал Литературного музея Янки Купалы в Левках.
Повсеместно в области уделят внимание дорогам — в помощь дорожникам направят около 1,3 тысячи человек и порядка 70 единиц техники. Приведут в порядок обочины, вырубят лишние кустарники и обрежут деревья, сделают ямочный ремонт.
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Ожидается, что в субботнике примут участие больше 350 тысяч человек.
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