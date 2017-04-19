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На Витебщине заработанные на субботнике деньги отправят на обновление мемориалов

20.04.2017 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Более 800 тысяч рублей планирует заработать регион на республиканском субботнике 22 апреля, сообщил заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин.

«Ожидается, что в субботнике примут участие больше 350 тысяч человек, планируется заработать более 800 тысяч рублей. Половина этих средств остается в распоряжении области, и ее направят на мемориальные комплексы „Рыленки“ в Дубровенском районе и „Прорыв“ в Ушачском районе», — рассказал Владимир Пенин.

В каждом городе и районе определили места, где в субботу пройдут работы. Трудовые коллективы приведут в порядок территории, прилегающие к предприятиям и организациям. Жители области благоустроят памятные места, парки и скверы, детские оздоровительные лагеря, музейные комплексы.

В Витебске основные работы развернутся в парке 70-летия Победы, на территории захоронения узников концлагеря «5-й Полк», парка Мазурино.

Жители Полоцка будут трудиться на объектах, которые обновляются ко Дню белорусской письменности. Кроме этого, благоустроят и восстановят детские площадки во всех населенных пунктах района.

В Оршанском районе благоустроят филиал Литературного музея Янки Купалы в Левках.

Повсеместно в области уделят внимание дорогам — в помощь дорожникам направят около 1,3 тысячи человек и порядка 70 единиц техники. Приведут в порядок обочины, вырубят лишние кустарники и обрежут деревья, сделают ямочный ремонт.

Справка

Мемориальный комплекс «Рыленки» воздвигнут в 1973 году на Рыленском братском кладбище в Дубровенском районе. Это место захоронения 10 тысяч советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армий, погибших в районе в жестоких боях с октября 1943 года по июнь 1944-го.

Мемориальный комплекс «Прорыв» в Ушачском районе считается одним из самых значительных творений монументального искусства БССР. Открыт в июне 1974 года — на месте прорыва вражеской блокады 5 мая 1944 года партизанами Полоцко-Лепельской зоны в 7 км от Ушачей. Здесь 16 партизанских бригад во главе с будущим Героем Советского Союза Владимиром Лобанком вырвались из окружения и сражались с карательными отрядами до прихода частей Советской Армии. Вместе с партизанами смогли освободиться и более 15 тысяч мирных жителей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ожидается, что в субботнике примут участие больше 350 тысяч человек.

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