МИНСК, 20 апр — Sputnik. Общий рынок лекарств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заработает в считанные дни, заявил в Минске член коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков.



© Sputnik Руслан Кривобок Страны ЕАЭС договорились о создании общего рынка лекарств

Общий рынок лекарств подразумевает сведение воедино процессов лицензирования, надзора, контроля и технического регулирования лекарственных препаратов. Эксперты уверены: функционирование единого фармрынка может привести к снижению стоимости ряда лекарств.

"До начала работы в Союзе единого рынка остаются считанные дни", — заявил в Минске Корешков.

По словам министра ЕЭК, для начала функционирования единого рынка не хватает только ратификации документов со стороны Кыргызстана.

Предполагается также, что благодаря функционированию единого рынка лекарств госзакупки препаратов в странах — участница ЕАЭС станут более прозрачными, а их стоимость может быть сокращены даже в разы.

Членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Общее население стран союза превышает 180 миллионов человек.

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