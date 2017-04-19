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Общий рынок лекарств ЕАЭС вот-вот начнет работу

20.04.2017 12:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Общий рынок лекарств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заработает в считанные дни, заявил в Минске член коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков.

Общий рынок лекарств ЕАЭС вот-вот начнет работу
© Sputnik Руслан Кривобок
Страны ЕАЭС договорились о создании общего рынка лекарств

Общий рынок лекарств подразумевает сведение воедино процессов лицензирования, надзора, контроля и технического регулирования лекарственных препаратов. Эксперты уверены: функционирование единого фармрынка может привести к снижению стоимости ряда лекарств.

"До начала работы в Союзе единого рынка остаются считанные дни", — заявил в Минске Корешков.

По словам министра ЕЭК, для начала функционирования единого рынка не хватает только ратификации документов со стороны Кыргызстана.

Предполагается также, что благодаря функционированию единого рынка лекарств госзакупки препаратов в странах — участница ЕАЭС станут более прозрачными, а их стоимость может быть сокращены даже в разы.

Членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Общее население стран союза превышает 180 миллионов человек.

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Теги: Минск
 
 
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Единственная преграда по функционированию общего фармрынка - отсутствие ратификации соответствующих документов Кыргызстаном.

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