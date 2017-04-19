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УВД: могилевчанка переодевалась милиционером и выманивали деньги

20.04.2017 12:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Более 780 тысяч рублей за два года сумела выманить у доверчивых граждан 43-летняя жительница Могилева, сообщили в областном управления уголовного розыска УВД.

Деньги ей отдавали в обмен на обещание продать конфискованные и уцененные автомашины, квартиры и бытовую технику. От обмана женщины пострадали жители Минска, Могилева и Славгорода. Для убедительности она переодевалась в милицейскую форму.

УВД: могилевчанка переодевалась милиционером и выманивали деньги
© Pixabay
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"Представляясь гражданам начальником Минской региональной таможни, заместителем начальника ГАИ и начальником других отделов УВД Могилевского облисполкома, полковником милиции на высокопоставленной должности, она убеждала граждан, что имеет доступ к якобы конфискованному имуществу, которое она вправе продать по имеющемся у нее полномочиям. Стоимость этого имущество она умышленно занижала в десятки раз", — рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска криминальной милиции УВД подполковник милиции Алексей Бондаренко.

Деньги женщина брала как в валюте, так и в белорусских рублях, и обещала, что в ближайшее время покупатели получат свое имущество. Кроме того, она говорила своим жертвам, что переданные ей средства идут в доход государства.

Могилевчанка была задержана в момент заключения очередной сделки.

В УВД известно о шесть потерпевших, они уже написали заявления, но по информации, имеющейся у сотрудников уголовного розыска, их количество значительно больше, подчеркнул Бондаренко. Правоохранители просят граждан, которые располагают информацией о противоправных деяниях подозреваемой, поделиться информацией по тел. (0222) 295-523, 295-518, 295-507 или 102.

Управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовное дело в соответствии со ст. 209 ч. 4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Если вина подозреваемой будет доказана, ней грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, она была ранее уже неоднократно судима по ст. 209 УК (мошенничество) за аналогичные преступления.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Обманным путем под предлогом продажи конфискованных и уцененных автомобилей, квартир и бытовой техники она получала крупные суммы.

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