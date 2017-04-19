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Лукашенко: мы готовы с РФ строить АЭС по всему миру

20.04.2017 12:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Беларусь готова строить вместе с Россией атомный электростанции по всему миру, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в четверг в ходе встречи с губернатором Нижегородской области РФ Валерием Шанцевым.

Лукашенко: мы готовы с РФ строить АЭС по всему миру
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сейчас в Беларуси продолжается возведение первой АЭС — вблизи Островца. Помогают республике построить первую атомную станцию специалисты корпорации "Росатом".

"Считаю, что строительство АЭС в Беларуси будет иметь существенное значение и для нас, и для России. Для нас очень важно, что вы в этот процесс (строительство АЭС — Sputnik.) активно включили и Беларусь. Там работают очень многие наши компании, и до сих пор не получил замечаний по своему профессионализму. Это значит, мы с вами можем строить АЭС по всему миру, мы будем востребованы", — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул: республика готова участвовать в соответствующих стройках по всему миру, а также возводить и другие объекты. Лукашенко уверен, что в мире существует дефицит квалифицированных строителей.

"Наше преимущество в том, что мы сохранили профтехобразование. Людей рабочих специальностей, бригадиров у нас сегодня много, это подготовленные люди. К нам уже обращаются государства, особенно постсоветские, чтобы мы помогли подготовить рабочие кадры, а некоторые… просили у них создать систему профтехобразования", — заключил президент Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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