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В Минске нашли 10 площадок для создания проектов в стиле лофт

20.04.2017 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В ходе обследования промышленных предприятий Минска выявлено более 10 неэффективно используемых производственных площадок, на базе которых можно реализовать проекты в стиле лофт. Об этом агентству «Минск-Новости», сообщила начальник управления по распоряжению и использованию госимущества и контроля Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Артименя.


Один из вариантов дизайна квартиры в бывшем промышленном здании Вильнюса.
Фото с сайта polezreniya.ru

Согласно этому архитектурному направлению, здания промышленного назначения (фабрики, заводы, склады) переоборудуются под жилье, мастерскую или офисное помещение.

— Неэффективно используемые производственные объекты выявлены в открытых акционерных обществах «Интеграл», «Минский завод «Калибр», «Алеся», «МЗОР», «Минский подшипниковый завод», «МПОВТ», «Минский завод автоматических линий», «Сукно», «Минскдрев». Кроме того, они находятся на территориях таких предприятий, как «Минский завод шестерен», «Экорес», а также нескольких организаций промзоны «Колядичи», — рассказала Артименя. — Собранные сведения с фотоматериалами мы направили в Министерство промышленности, комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, УП «Минскградо», ГПО «Минскстрой» и администрации районов столицы. Работа по выявлению неэффективно используемых производственных площадок будет продолжена.

 
Теги: Минск
 
 
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Как правило, это неэффективно используемые производственные площадки.

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