Эта история вполне могла бы стать основой какого-нибудь остросюжетного фильма. О том, как бывший директор школы и ее ученик задержали грабителя и стали настоящими героями, узнала корреспондент МЛЫН.BY .





В тот мартовский вечер Надежда Карпович как обычно обходила территорию старой школы в деревне Прощицы Слуцкого района. В заброшенном здании часто устраивали игры дети, а это опасное занятие. Надежда Александровна, которая много лет проработала директором учебного заведения, а с его закрытием осталась там сторожем, наизусть знала все уголки и коридоры, так что спрятаться от нее было просто невозможно.

Обход уже подходил к концу, сторож решила заглянуть на склад. И увидела такую картину: неизвестный мужчина складывает в сумку провода. Надежда Александровна не испугалась, подошла с расспросами: как здесь оказался, что здесь делает? Незнакомец сразу растерялся, стал уговаривать отпустить его и не звонить в милицию. Но Надежда Карпович была непреклонна: вор должен обязательно ответить за свое преступление. Тогда тот выскочил на улицу, схватил свой велосипед и уехал. Догнать незнакомца сторож не смогла, позвонила одному из бывших учеников, который живет неподалеку.

Анатолий Гуринович на звонок учительницы отреагировал сразу же, сел в машину и поехал к школе. По дороге он и перехватил злоумышленника.

— Увидел подозрительного мужчину, который ехал на велосипеде. Тот заметил меня, оставил велосипед и побежал по полю. Я вышел из автомобиля и бросился за ним. Поймал. Он и меня просил отпустить его. Пока я с ним разговаривал, подъехали сотрудники милиции, — рассказывает Анатолий.

В сумке у 39-летнего задержанного обнаружили медную трубу и кабель — собирался выручить за них деньги, ведь долгое время нигде не работал. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Грабеж).

А героев ждали заслуженные награды. Надежде Карпович и Анатолию Гуриновичу за активную гражданскую позицию и оказание помощи органам внутренних дел в раскрытии преступления вручили благодарности и денежные премии.









— Когда я бросилась его задерживать, абсолютно не чувствовала страха, — признается Надежда Александровна. — Просто понимала, что должна его остановить, никто не имеет права брать то, что тебе не принадлежит. Я сама так живу, и детей этому учила.