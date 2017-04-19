﻿ Мать, которую не выписывали из роддома из-за проблем с жильем, уже дома вместе с малышом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мать, которую не выписывали из роддома из-за проблем с жильем, уже дома вместе с малышом

20.04.2017 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жительница Гродно Светлана Мартинчик, которую не выписывали из роддома вместе с сыном из-за проблем с жильем, уже дома с малышом. Она рассказала TUT.BY, что в понедельник, 17 апреля, в доме ее бабушки, где они собираются жить, побывала комиссия, и специалисты приняли положительное решение — выписать мать вместе с сыном.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Напомним, что Светлана 6 апреля родила сына в роддоме гродненской больницы скорой помощи. Это ее второй ребенок, старшему сыну — 2 года и 9 месяцев. По документам она одинокая мать.

Через несколько дней после родов в больницу пришло письмо из отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района Гродно. В нем сказано, что специальная комиссия 10 апреля посетила съемную однокомнатную квартиру, где живет женщина. Они установили, что жилье Светлана снимает без договора найма. При этом указали, что «санитарно-гигиеническое состояние квартиры удовлетворительное, жилье соответствует техническим требованиям, в квартире есть необходимая мебель, а также кроватка, постельное белье и одежда для новорожденного».

Но так как окончательно вопрос о месте проживания семьи не был решен, больницу попросили ребенка пока не выписывать.

Ранее соответствующие органы отнесли женщину к группе высокого социального риска из-за того, что она «одинокая, нигде не работает, поздно стала на учет по беременности, рекомендации и назначения врача не выполняла в полном объеме, гинеколога посещала нерегулярно».

Чтобы решить жилищный вопрос, Светлана приняла решение переехать в дом к бабушке в Гродно. В начале этой недели, по ее словам, его посетила комиссия и приняла решение, что ребенка можно выписать вместе с мамой.

Светлана рассказала, что отец детей уже приехал из России и помогает ей. Она уточняет, что они «сейчас идут вместе регистрировать сыновей».

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальная комиссия и специалисты приняли положительное решение - выписать мать вместе с сыном.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В субботу общественный транспорт Могилева изменит график движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика