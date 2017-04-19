В субботу, 22 апреля, график работы городского пассажирского транспорта в Могилеве изменится из-за проведения республиканского субботника. По этой же причине будут действовать проездные рабочего дня, сообщили в горисполкоме.

По графику буднего дня будут ходить автобусы №№ 1, 2, 6, 18, 23, 28, 29, 38, 39, 40. Автобусы остальных маршрутов будут ходить так же, как в выходные, но на маршруты №№ 4, 9, 10, 11, 20, 24, 30 будут выделены дополнительные единицы транспорта.

В утренние часы пик на маршруты пустят автобусы №№ 15, 17, 43.

Троллейбусы №№ 2, 3, 4, 5 будут ходить по графику выходного дня.