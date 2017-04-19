Жители гродненских многоэтажек около лесопарка Румлево встревожены: прямо около подъездов домов бегает лиса. Животное спокойно выходит из леса к людям. Отсутствие страха у животного и вызвало подозрение у местных жителей, не больно ли оно бешенством. Хотя, вполне возможно, хищница забрела в город просто в поисках еды.





— Ни в коем случае нельзя допускать контакта с животным — ни своего, ни домашних питомцев, предупреждает заместитель главного врача по эпидемиологии Гродненского зонального ЦГЭ Ирина Тупик. — О подобных ситуациях нужно сообщить в ветеринарную службу. В случае экстремальной ситуации животное подлежит уничтожению и лабораторному исследованию.

Эпидемиологи и ветеринарные врачи сходятся в том, что главная рекомендация для людей, невольно оказавшихся рядом с подозрительным зверем, — однозначно исключить контакт с диким животным.





— Во-первых, в данном случае людям необходимо ограничить контакт своих детей и своих животных с лисой, то есть не подходить, не провоцировать, не гладить и т.д., — рассказал заместитель главного ветеринарного врача г. Гродно Дмитрий Гайда. — Прежде всего надо обращаться в МЧС. Они являются республиканским координатором по диким животным, безнадзорно находящимся в городской черте. В случае необходимости они связываются с милицией, с органами охраны природы, с ветеринарной службой. Также в городе существует организация по отлову безнадзорных животных. Она более компетентна в отношении собак и кошек, но в экстренных случаях может отловить и лису. Если у животного есть признаки бешенства, то проводится лабораторное исследование для подтверждения этого заболевания.









Опасными могут быть любые беспризорные животные, будь то хомяк или лиса. Вопрос в том, больно животное или нет. Кстати, бешенством болеют и домашние животные, а не только лисы.

В этом году в Гродно случаев бешенства зафиксировано не было. Но в текущий период лисы выходят из леса ближе к людям в поисках пропитания и могут иногда появляться в городской черте. Поэтому владельцы собак и кошек должны предпринять необходимые меры предосторожности. Своих питомцев хозяева обязаны вакцинировать от бешенства ежегодно.

Вакцинацию можно провести в любой ветклинике. Кроме того, для удобства граждан раз в год в ЖЭСы выезжают сотрудники ветстанции, где в течение нескольких дней делают прививки животным на месте. Для тех, кто уклоняется от вакцинации или нарушает ее сроки, предусмотрена административная ответственность.

Кстати, в Гродненском районе случаи бешенства в этом году уже были зарегистрированы . Так, в марте в Скиделе застрелили бешеную лису, которая нападала на собак.