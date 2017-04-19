﻿ СК: против сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: против сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело

20.04.2017 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 апр — Sputnik. В отношении нескольких сотрудников Приорбанка возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщил в четверг на пресс-конференции начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного Комитета Беларуси Александр Сушко.

Уголовное дело возбуждено по следам другого расследования, проведенного СК — о хищении 8 миллионов евро со счетов 130 тысяч граждан стран ЕС и США. Информацию о преступлении белорусские следователи получили от немецких коллег. В ходе расследования выяснилось, что все средства поступали в белорусский Приорбанк несколько лет назад. Часть потерпевших, обнаруживших пропажу, опротестовала списание денег, и Приорбанк возвращал им средства, но правоохранительные органы об этом не ставил в известность.

"Сотрудники Приорбанка не совершали хищения. Это хищение совершали преступники, которые заранее к этому готовились, придумывали схемы своей деятельности. И на первоначальном этапе сотрудники банка не могли выявить этих фактов. Но Приорбанк некоторым образом способствовал этому хищению. Он просто не уведомил на протяжении трех лет о совершенном акте правоохранительные органы", рассказал Сушко.

Украденные деньги поступали в том числе на счет юридического лица, зарегистрированного в РБ, затем переводились на Кипр, оттуда в Латвию, где обналичивались.

По этому делу уже осужден один из участников преступной группы. Работа по обоим уголовным делам продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудникам банка вменяют в вину халатность в работе со счетами, на котрые поступали средства кардеров – преступной группы, списывавшей деньги со счетов граждан...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Эрнест Алексеев: кто такой и за что задержан?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика