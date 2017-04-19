Следственный комитет Беларуси в четверг официально подтвердил задержание бизнесмена и генерального директора компании "Ярав" (Yaraw) Эрнеста Алексеева. Sputnik изучил биографию предпринимателя и объясняет, кто он такой и за что задержан.

Кто такой Алексеев?

Алексеев — соучредитель и генеральный директор холдинга "Ярав", который с 1997 года работает в Туркменистане, а в последнее время — и на рынках всей Средней Азии. Компания — официальный дилер произведенной в СНГ техники, в том числе "МАЗа", "Амкодора", "БелАЗа" и продукции других заводов.

Помимо услуг по продаже техники, холдинг Yaraw занимается и сервисной поддержкой производимой техники. Однако в самом Туркменистане сервисный центр для поддержки белорусской техники так и не построен.

В чем проблема с сервисным центром?

Возводить центр начали весной 2014 года — тогда Туркменистан посещал на тот момент премьер-министр Михаил Мясникович.

Предполагалось, что построенный Алексеевым сервисный центр будет самым крупным из подобных в регионе, а кроме ремонта здесь должны были также продавать технику и запчасти, подготавливать необходимые рабочие кадры и тому подобное. Мясникович даже называл центр VIP-центром.

Территория центра должна была составить 22 тысячи квадратных метров. В рамках комплекса должны были возвести и склад техники, который бы вмещал до 200 единиц техники.

Завершить центр должны были в 2015-м, однако он до сих пор не сдан в эксплуатацию. Недавно Туркменистан посещал президент Беларуси Александр Лукашенко — он открывал новое здание белорусского посольства и калийный комбинат, однако про центр для сервиса белорусской техники в ходе посещения президентом страны речи не шло.

В то же время, за последние годы в Туркменистан были поставлены тысячи единиц белорусской техники — где они должны при этом проходить сервисное обслуживание, до сих пор не понятно.

Чем еще известен Алексеев?

Несколько лет назад бизнесмен Алексеев попал в достаточно громкую аварию — его Benltey за несколько сотен тысяч долларов сгорел на дороге к Национальному аэропорту Минск после того, как он устроил "гонки". Впрочем, суд после инцидента признал, что виноватым в ДТП был не Алексеев, а 21-летний студент на старом Volkswagen, который двигался по той же дороге.

Об Алексееве известно и то, что у него есть квартира в Минске: у 49-летнего предпринимателя есть квартира в знаменитом "Доме у Троицкого", который также называют "Домом Чижа" — соседями бизнесмена по дому выступают нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, а также многие известные спортсмены.

Уголовное дело

Как ранее сообщили в СК Беларуси, в отношении Алексеева уголовное дело возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 2 ст. 216 (причинение имущественного ущерба без признаков хищения) УК Беларуси.

Сейчас Алексеев находится по стражей.