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Упавшая с высоты российская гимнастка не боится выступать в цирке
20.04.2017 15:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Российская гимнастка Мария Сюльгина после падения с высоты во время представления в цирке в Беларуси заявила, что продолжит выступления. Об этом сообщает
«До этого я уже выступала без страховки на трапеции, и был
Гимнастка отметила, что во время предыдущего падения она сломала ногу. Она также пояснила, есть трюки, при выполнении которых страховка мешает, также ее отсутствие делает номер более зрелищным. Именно поэтому артистка и не пользуется ей.
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