Российская гимнастка Мария Сюльгина после падения с высоты во время представления в цирке в Беларуси заявила, что продолжит выступления. Об этом сообщает РИА «Новости» .

«До этого я уже выступала без страховки на трапеции, и был случай падения пять лет назад во время гастролей в Германии. После этого выступать не боюсь. Это профессиональная травма, и к ней все артисты готовы», - сказала Сюльгина.

Гимнастка отметила, что во время предыдущего падения она сломала ногу. Она также пояснила, есть трюки, при выполнении которых страховка мешает, также ее отсутствие делает номер более зрелищным. Именно поэтому артистка и не пользуется ей.