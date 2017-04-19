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Во время "Фэста экскурсаводаў" в Гродненской области пройдет 12 бесплатных экскурсий
20.04.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Традиционный «Фэст экскурсаводаў» пройдет в Беларуси в девятый раз. Он приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается во всем мире 18 апреля. Жителей Гродненской области на 12 бесплатных экскурсий приглашают 22 и 23 апреля.
В Гродно расскажут про историю еврейской общины, познакомят с историей белорусской охоты и охотничьими традициями. Гродненцы узнают, кто такой святой Губерт, почему охота всегда была богатой забавой и где жил «лесной черт». На третьей экскурсии можно будет познакомиться с традиционными ремеслами и технологиями.
В Лиде расскажут про старинный парк. Также первый раз по городу будет проведена пешая экскурсия по тропинкам поэта Валентина Тавлая. Еще на одной экскурсии расскажут про моряков Лидчины. Также в Лиде можно будет познакомиться с современным искусством.
В Новогрудке предложат экскурсию по старому кладбищу и по мастерской художника Константина Качана, а на родине Элизы Ожешко можно будет увидеть место, где стоял дом родителей писательницы, экскурсанты посетят музей и Покровскую церковь.
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Главная цель "Фэста" - познакомить жителей конкретного района с историей их квартала, улицы, домов, в которых они живут или около которых проходят каждый день.
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