Традиционный «Фэст экскурсаводаў» пройдет в Беларуси в девятый раз. Он приурочен к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается во всем мире 18 апреля. Жителей Гродненской области на 12 бесплатных экскурсий приглашают 22 и 23 апреля.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В Гродно расскажут про историю еврейской общины, познакомят с историей белорусской охоты и охотничьими традициями. Гродненцы узнают, кто такой святой Губерт, почему охота всегда была богатой забавой и где жил «лесной черт». На третьей экскурсии можно будет познакомиться с традиционными ремеслами и технологиями.

В Лиде расскажут про старинный парк. Также первый раз по городу будет проведена пешая экскурсия по тропинкам поэта Валентина Тавлая. Еще на одной экскурсии расскажут про моряков Лидчины. Также в Лиде можно будет познакомиться с современным искусством.

В Новогрудке предложат экскурсию по старому кладбищу и по мастерской художника Константина Качана, а на родине Элизы Ожешко можно будет увидеть место, где стоял дом родителей писательницы, экскурсанты посетят музей и Покровскую церковь.

Расписание и весь список экскурсий можно посмотреть на сайте «Фэста».

Организаторы фестиваля — белорусский комитет Международного совета по памятникам и историческим местам (ICOMOS), Белорусское общественное объединение экскурсоводов и гидов-переводчиков, Белорусский фонд «Культура» и Национальное агентство по туризму — приглашают всех желающих присоединиться к бесплатным экскурсиям. Главная цель «Фэста» — познакомить жителей конкретного района с историей их квартала, улицы, домов, в которых они живут или около которых проходят каждый день.