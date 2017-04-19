Руководитель отдела слонимского универсама вынуждала подчиненных делиться премией.

Как сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля, несколько месяцев специалист, которой подчинялись работники отдела собственного производства, незаконно завладевала частью их зарплаты. За счет этих денег женщина намеревалась уплатить штраф в 3 млн (неденоминированных) рублей, который был наложен надзорными органами за административный проступок.

Решив разделить вину (и соответственно штраф) с подчиненными, специалист заверила, что начислит им завышенные премии, часть которых они будут отдавать ей. Так и происходило, причем как в период уплаты штрафа, так и позже. В итоге общая сумма средств, незаконно изъятых у подчиненных, превысила Br9 млн.

Возмущенные работники отдела (у одной подчиненной шеф потребовала Br4 млн из зарплаты) обратились в финансовую милицию Слонима. Выяснилось, что на самом деле работники отдела должны были получать именно начисленные им суммы — никакого «завышения» их премий не было.

На основании материалов проверки, проведенной Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следственным органам предстоит вникнуть во все начисления и расчеты в пользу специалиста из универсама, а также дать правовую оценку ее действиям.