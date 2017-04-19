Впервые руководство Скидельского сахарного комбината прокомментировало трагический случай, который произошел на предприятии полтора месяца назад. В ночь с 24 на 25 февраля в результате вспышки пылевоздушной смеси пострадали пять работниц комбината. Все женщины получили ожоги разной степени тяжести и баротравмы. Четверо из них позже скончались .



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Одна пострадавшая сегодня находится в ожоговом отделении Минской больницы скорой помощи. Ее состояние оценивают как тяжелое, но стабильное: ухудшений пока не наблюдается. Жертвами чрезвычайной ситуации стали работницы в возрасте от 43 до 52 лет. Их стаж на предприятии варьировался от 7 до 21 года.

Коснулось всех

Все это время Скидель оправлялся от шока. В городе-спутнике с населением около 12 тысяч жителей все знакомы, и трагедия коснулась почти каждой семьи. При этом комбинат — градообразующее предприятие, на котором трудится много скидельчан.

Как пояснил генеральный директор ОАО «Скидельский сахарный комбинат» Дмитрий Егоров, трагическая ночь разделила историю завода на «до» и «после»:

— В первую очередь выражаю соболезнования семьям и родственникам погибших работниц комбината. Весь коллектив скорбит, они навсегда останутся в нашей памяти. Наши коллеги проработали на предприятии много лет, выполняли свои обязанности уверенно, качественно и профессионально. Невозможно представить, что уходишь на работу, как обычно, а вернуться не суждено. Нам есть над чем задуматься и сделать нужные выводы, — пояснил Дмитрий Владимирович.

Руководитель завода отметил, что это была обычная смена, ничего не предвещало беды. Председатель профкома комбината Александр Познанский, восстанавливая события трагической ночи, рассказал, что локальная чрезвычайная ситуация возникла в галерее, которая соединяет участок фасовки и элеваторную башню. По предварительной версии, там взорвалась пылевоздушная смесь.

Работницы в момент вспышки находились на третьем этаже участка фасовки. От огненного удара были частично деформированы стены галереи. В помещении третьего этажа участка фасовки повреждены оконные и дверные блоки.

Никто не ожидал беды

Помещения, которые приняли удар, принадлежат цеху готовой продукции. Он состоит из комплекса зданий и сооружений, у них разная категория пожароопасности. Правда, участку, где прогремел взрыв, как раз приписывают высокий уровень опасности: там может возникнуть взрывоопасная пылевоздушная смесь.

При вспышке этой субстанции развивается расчетное избыточное давление в помещении, превышающее пять килопаскалей. Для справки: ударная волна такой силы способна повредить наиболее слабые элементы здания — карнизы, перегородки, двери.



Фото: sk.gov.by

— Все оборудование в этих помещениях эксплуатировалось во взрывобезопасном исполнении. Техника работает не один год, ее планово-предупредительный ремонт и техническое обслуживание выполнялись согласно рекомендациям заводов-изготовителей и регламенту. При этом персонал ежемесячно проводит генеральные уборки, как этого требуют правила, — пояснил главный инженер комбината Владимир Губаревич.

Он утверждает, что состояние оборудования раньше не вызывало сомнений:

— Цех работает практически круглый год, случаются и незапланированные остановки по причине выхода из строя отдельных элементов. В таком случае проводится оперативный ремонт. Однако за многолетний период работы цеха нештатных ситуаций не возникало.

Устанавливается вина

Сегодня взрыв на скидельском комбинате сравнивают с возгоранием на «Пинскдреве» , которое произошло в 2010 году. Тогда официальной причиной ЧП назвали пылевой взрыв, произошедший из-за нарушения правил техники безопасности.

Расследованием скидельской трагедии занимается Следственный комитет. Его управление по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (статья 428 УК РБ).

Как стало известно, были задержаны два должностных лица сахарного завода, их причастность к ЧП и вина устанавливаются.

— Причины аварии будут выявлены в ходе расследования. По информации, которой мы располагаем, будет проведена внеочередная проверка на безопасность всего оборудования комбината и особенно цеха готовой продукции. Сегодня делаем все возможное, чтобы улучшить безопасность работ в этом цеху. Руководитель, ответственный за исполнение этой задачи, ведет контроль предпринимаемых мер круглосуточно, — прокомментировал Дмитрий Егоров.

В текущий период, после окончания переработки сахарной свеклы, на предприятии проводится плановый ремонт. Завод не останавливали. Рассчитывали, что к переработке сахара-сырца приступят в апреле. Но пока этот срок перенесли на июнь. Дело в том, что завод реализует продукцию в расфасованном виде, как правило, в мешках по 50 кг и бумажных пакетах по 1 кг.

— В результате чрезвычайной ситуации была нарушена транспортная система для подачи сахара со склада. Однако на заводе оперативно смонтировали линию для обеспечения фасовки. Сахар отгружается по договорам круглосуточно, его достаточно для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка, — прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Дмитрий Коневич.

Уровень экспортных поставок вынуждены были снизить, но это не привело к нарушениям обязательств перед покупателями. К обычному режиму работы предприятия планируют вернуться к сентябрю нынешнего года.

Оказали помощь

Профсоюзный лидер предприятия заверил, что комбинат не оставил без внимания родственников погибших, выделяет транспорт для визита к пострадавшей, которая, как уже говорилось, в Минске, держит связь с больницей на случай необходимости приобретения лекарств.

— Семьям погибших оказана материальная помощь в размере от 20 до 25 базовых величин. Все расходы по погребению, поминанию и установке памятников взял на себя комбинат. По окончанию специального расследования и получения Акта о несчастном случае на производстве семьям умерших работниц будет выплачено 120 средних заработных плат с учетом выплат за предыдущий год. Это предусмотрено коллективным договором, — рассказал Александр Познанский.