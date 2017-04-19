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Дело "женщины на кране": жалобу отклонили, но глаза отвели
20.04.2017 17:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Слушание дела о противостоянии семьи и ООО "Тапас" продолжилось в Минском городском суде. В доме, где прежде было прописано 11 человек, к этому дню осталась прописана лишь новая супруга одного из собственников Татьяна Маринчик.
© Sputnik / Виктор Толочко
Суд постановил выселить и ее, кассационную жалобу Минский городской суд оставил без удовлетворения.
"Теперь наш дом могут просто снести", — рассказала корреспонденту Sputnik присутствующая в суде невестка Галины Игнатович, женщины, протестовавшей против выселения и в рамках протеста забравшейся на кран.
Протестующие уверены, что суд нарушил ряд их прав, и продолжают бороться за них. Ключи от квартир, которые предлагает застройщик, выселенные жильцы отказались принять — фактически, сейчас им жить негде.
Уже не жилец
Маринчик, которую суд постановил выселить из дома, прописали в квартире, где уже прописано четыре человека. Причем женщине не положено дополнительных метров — суд решил, что ее регистрация в доме супруга "носила формальный характер".
© Sputnik / Елена Васильева
"Суд пришел к выводу, что право пользования спорным жилым помещением у Маринчик не возникло, а ее регистрация по адресу ул. Ржавецкая 77-1 носила, по сути, формальный характер. И якобы факт регистрации Маринчик Т.А. в спорном жилом помещении свидетельствует о злоупотреблении правом, поскольку преследует цель претендовать на получение больше нормы компенсации при реализации прав собственников", — пояснил адвокат суть жалобы.
Адвокат уточнил, что суд фактически вышел за пределы заявленных исковых требований, установив, что права пользования жилым помещением у женщины не возникло.
"В соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь собственник жилого помещения вправе предоставить право владения и пользования принадлежащим ему жилым помещением своей супруге", — пояснил адвокат.
© Sputnik / Евгений Казарцев
Адвокат Маринчик уверен, что суд фактически признает исковые требования законными и обоснованными, так как не описывает основания отказа в их удовлетворении.
"Кроме того, это указывает, что приобретение данного права и требование компенсации является злоупотреблением своим правом. В итоге получается, что происходит выселение гражданина в квартиру, которая уже имеет четырех собственников и предоставлена им в долях, что явно затрагивает их интересы", — отметил адвокат.
Фактически каждый жилец помещения получает 10,46 кв. м. жилой площади, а это не соответствует указу президента №58.
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Новую супругу бывшего мужа Галины Игнатович, известной белорусам скорее как "женщина с крана", тоже выселили.
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