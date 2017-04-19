— Там не запах, а вонь! — сетуют жители деревни Избицкое Смолевичского района председателю Минского облисполкома Семену Шапиро на летнюю стоянку для животных предприятия «Серволюкс». Она находится недалеко от их домов, и жители просят стоянку закрыть или перенести. Но что делать, если санитарные нормы не нарушены? С этого вопроса начался прием граждан в Смолевичах, где Семен Шапиро в течение нескольких часов разбирал обращения местных жителей.





Люди хотят, чтобы стоянку для животных закрыли, но закон не нарушен

— Вот наш дом, а через дорогу стояночка, прямо напротив домов, нос в нос, животные выскакивают с фермы и ревут, — рассказывает о наболевшем жительница деревни Избицкое Людмила Калацкая.

Поддержать ее на прием к Семену Шапиро пришли еще двое жителей деревни. По их словам, от летней стоянки животных по деревне идет вонь. Они хотят, чтобы стоянку закрыли. Но Семен Шапиро задает риторический вопрос: «Куда деться бедным животным?»

— Главное, что порядка нету, — резюмирует Калацкая.

В это время руководитель области, председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев и начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Минского облисполкома Оксана Таранда смотрят фотографии стоянки с животными. На них коровы.





— Вообще-то, то, что я здесь вижу, это порядок, — оценивает ситуацию Семен Шапиро. — Тут достаточная высокая культура. Знаете, как я определяю? Если животные лежат в грязи и у них все время бока грязные, это одно, а когда они сухие, чистенькие… Содержание здесь неплохое.

— В Западной части Беларуси всегда на лето выводили всех животных к лесу, и они там кормились и доились. И никогда мы не знали запах. Почему здесь не сделать так? — задает вопрос Калацкая.

Семен Шапиро с этой мыслью соглашается.

— Где-нибудь в хорошем месте загородите пять-шесть гектаров, выгоните и все лето там держите и кормите там, — обращается он к председателю райисполкома.

Тот поясняет, что здесь стоянку уберут в 2018 году.



Председатель Минского облисполкома Семен Шапиро.

При этом сегодня, по словам Оксаны Таранды, санитарные нормы соблюдены: от стоянки до участков людей не меньше 300 метров. И представители власти накануне этот момент еще раз перепроверили.

— Запах идет… Но все дело в том, как к этому относиться. Я знаю, что врачи говорили, что есть технологии лечения каких-то болезней именно вот этим запахом, — заметил Семен Шапиро.

— А мухи? И там не запах, там вонь. Там запах густой органики, — говорит Калацкая.

— Поверьте мне, как колхознику, я вам покажу, откуда вонь идет, где по содержанию другие условия и какая там вонь… Это запах. Просто мы по-разному оцениваем это явление, — заметил он, обратив внимание, что уровень содержания животных здесь европейский.



Жители деревни Избицкое высказываются против летней стоянки для животных. Говорят, что от коров воняет.

Руководитель Минской области попросил председателя райисполкома «по-хорошему поговорить» с представителями агрокомплекса и если возможно, договориться, чтобы перенесли стоянку в другое место.

— Хотя закон не нарушен, — подытожил Семен Борисович.

В деревне ограничили новое строительство из-за газопровода — люди против

С еще обращением пришли председатель кооператива деревни Синие Горы Елена Калашникова и один из жителей Александр Василевич. По их словам, возле 19 участков в деревне проходит газопровод высокого давления «Торжок-Минск-Ивацевичи» и на эти участки распространили ограничения, например, на новое строительство. Когда участки получали, таких ограничений не было.

— В прошлом году часть участков попала в зону минимальных расстояний, люди которые жили и построились — живите дальше, а кому-то не разрешают реконструкцию. Из-за ограничения ликвидность участка падает. Граждан сделали крайними… Да, есть постановление, но есть и справедливость, — говорит Александр Василевич.



Елена Калашникова и Александр Василевич пришли по поводу появившихся ограничений в использовании земельных участков.

Семен Шапиро замечает, что в таких вопросах на первом месте — безопасность людей:

— Никто не разрешит, как ни жалуйтесь, ни критикуйте и не вспоминайте… В Гродненской области мы два-три дома убрали, которые на газопроводе стояли. Нельзя жить в этой зоне. Это не наше требование, а требование законодательства.

— Каким образом принятое решение об ограничении говорит о безопасности людей? — спрашивает Елена Калашникова. — Вы запрещаете новое строительство. Я понимаю, что данный вопрос был бы актуален, если бы там стоял один дом и территория не была застроена. Сегодня улица полностью застроена и эксплуатируется.

Семен Шапиро поручил организовать встречу для представителей кооператива с юристами и другими специалистами, после этого принять решение.

— Как газовики, прокурор решат, так и будем делать, — сказал он.

С жилищными вопросами — сразу несколько обращений

Две жительницы поселка Октябрьский хотели приватизировать свои квартиры, которые находятся в общежитии. Сейчас оно на балансе местного ЖКХ, раньше было у бройлерной птицефабрики. Туда заселяли сотрудников фабрики.

— В 1987 году общежитие сдавалось как малосемейный дом. У нас отдельные семейные квартиры. Живем в них с момента сдачи общежития. Скоро уже будет 30 лет, — говорит Елена Бекаревич.





С очереди на жилье женщин сняли, так как они жили в общежитии и в квартирах не нуждались. Но и приватизировать эти квартиры они не могут, так как у жилья статус общежития.

— Законодательство на каком-то этапе запретило приватизацию в общежитиях. Раньше можно было, и многие приватизировали, потом запретили. Сегодня мы не имеем никаких юридических прав разрешить это, — объясняет Семен Шапиро.

— Ни птицефабрика, ни райисполком не собираются переводить общежитие в категорию жилого дома. По закону это возможно по решению собственника. Собственник не хочет. Они говорят, что это временное жилье, которое может предоставляться разным гражданам, в том числе и для временного проживания, — комментирует Оксана Таранда.

— Не помню такого примера, чтобы выселили человека, когда ему негде жить. Будете там жить долго, — добавил руководитель области.



Елена Бекаревич и Валентина Кохановская хотят приватизировать квартиры в общежитии, но по закону это невозможно.

Проконсультировавшись по этому вопросу, женщины обратили внимание на то, что у них в общежитии нет отдельных счетчиков на электроэнергию и приходится переплачивать. Руководитель Минской области попросил коллег изучить вопрос:

— Если мы во всех общежитиях установим счетчики, тогда все начнут считать электроэнергию, не будут пережигать и общий экономически эффект будет позитивным, — подчеркнул он.

Пенсионерка Фаина Горлач тоже пришла с вопросом по поводу улучшения жилищных условий для нее и сына, инвалида I группы. Они живут в своей квартире в трехквартирном доме. Но дом уже ветхий, с 2008 году признан непригодным для проживания и подлежит сносу. От трех квартир, которые ей предложили в райисполкоме, она отказалась. Одна была однокомнатная и маленькая, во второй, трехкомнатной, не было условий для инвалида, например, пандуса.



Пенсионерка Фаина Горлач пришла с вопросом по поводу жилья.

— Если частная квартира, то как мы можем дать государственную? До 2013 года это было возможно, сейчас — нет, — рассуждает Семен Шапиро. — У нас тысячи человек живут в плохих домах, которые протекают, мы им жилье не можем дать. Дом сгнил. Человек мог отремонтировать, но не стал. Потом приходит к государству, и оно дает новую квартиру? Такого быть не может. У вас частная квартира, и вы сами должны заботиться об этой квартире.

Обсудив ситуацию, представители власти решили все-таки войти в положение женщины и предложили ей квартиру, которую специально спроектируют под нужды сына-инвалида. Но при этом жилье не перейдет им в собственность, а будет использоваться как арендное.

Мужчина просит положить асфальт возле дачи из-за пыли с дороги

Последним на прием пришел Геннадий Збойчик. Он живет в Минске, у него есть дача в садоводческом товариществе «Алеся» в Смолевичском районе. Мужчина просит заасфальтировать дорогу возле участка.





— Шестой раз обращаюсь от коллектива садоводов, чтобы положили асфальт. За «Алесей» еще несколько садоводчеств. Вся техника летом летит, что туда, что оттуда — с бешеной скоростью. Вся пыль залетает. Там невозможно находиться. С пятницы по воскресенье такой поток машин, как по центральной улице Смолевичей, — говорит он.

Однако представители власти обращают внимание, что дорога там хорошая, а в области есть дороги намного хуже. Их и будут ремонтировать в первую очередь.

— Ограничение скорости 60 км/ч поставим на этом участке, — обещает председатель райисполкома.

— Посадите живую изгородь, — советует Оксана Таранда.





— Засадил все, там пыль поднимается, что невозможно, — говорит мужчина. — Сделайте что-нибудь, с 2015 года прошу.

— Объясняю, «что-нибудь» мы делаем, — замечает Семен Шапиро, показывая публикацию в газете «Мінская праўда». — Вот часть дорог, которые мы делаем: часть построили, часть будем строить. Даже в эти тяжелые годы, когда врачам и учителям не подняли зарплаты, направили деньги на эти работы.

Председатель райисполкома предложил еще один вариант выхода из ситуации: чтобы члены товарищества собрали деньги на асфальт, работы же выполнят по поручению властей.





Всего во время приема граждан Семен Шапиро с коллегами рассмотрели восемь обращений. Самыми популярными были жилищные вопросы: сразу три обращения.



Смолевичский райисполком.







Председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев.







