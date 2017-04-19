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"Сделайте хоть что-нибудь! Там запах идет!" О чем просили губернатора жители Минской области
20.04.2017 17:34 — Новости Общества | Tut.by
— Там не запах, а вонь! — сетуют жители деревни Избицкое Смолевичского района председателю Минского облисполкома Семену Шапиро на летнюю стоянку для животных предприятия «Серволюкс». Она находится недалеко от их домов, и жители просят стоянку закрыть или перенести. Но что делать, если санитарные нормы не нарушены? С этого вопроса начался прием граждан в Смолевичах, где Семен Шапиро в течение нескольких часов разбирал обращения местных жителей.
Люди хотят, чтобы стоянку для животных закрыли, но закон не нарушен
— Вот наш дом, а через дорогу стояночка, прямо напротив домов, нос в нос, животные выскакивают с фермы и ревут, — рассказывает о наболевшем жительница деревни Избицкое Людмила Калацкая.
Поддержать ее на прием к Семену Шапиро пришли еще двое жителей деревни. По их словам, от летней стоянки животных по деревне идет вонь. Они хотят, чтобы стоянку закрыли. Но Семен Шапиро задает риторический вопрос: «Куда деться бедным животным?»
— Главное, что порядка нету, — резюмирует Калацкая.
В это время руководитель области, председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев и начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Минского облисполкома Оксана Таранда смотрят фотографии стоянки с животными. На них коровы.
— Вообще-то, то, что я здесь вижу, это порядок, — оценивает ситуацию Семен Шапиро. — Тут достаточная высокая культура. Знаете, как я определяю? Если животные лежат в грязи и у них все время бока грязные, это одно, а когда они сухие, чистенькие… Содержание здесь неплохое.
— В Западной части Беларуси всегда на лето выводили всех животных к лесу, и они там кормились и доились. И никогда мы не знали запах. Почему здесь не сделать так? — задает вопрос Калацкая.
Семен Шапиро с этой мыслью соглашается.
— Где-нибудь в хорошем месте загородите пять-шесть гектаров, выгоните и все лето там держите и кормите там, — обращается он к председателю райисполкома.
Тот поясняет, что здесь стоянку уберут в 2018 году.
При этом сегодня, по словам Оксаны Таранды, санитарные нормы соблюдены: от стоянки до участков людей не меньше 300 метров. И представители власти накануне этот момент еще раз перепроверили.
— Запах идет… Но все дело в том, как к этому относиться. Я знаю, что врачи говорили, что есть технологии лечения каких-то болезней именно вот этим запахом, — заметил Семен Шапиро.
— А мухи? И там не запах, там вонь. Там запах густой органики, — говорит Калацкая.
— Поверьте мне, как колхознику, я вам покажу, откуда вонь идет, где по содержанию другие условия и какая там вонь… Это запах. Просто мы по-разному оцениваем это явление, — заметил он, обратив внимание, что уровень содержания животных здесь европейский.
Руководитель Минской области попросил председателя райисполкома «по-хорошему поговорить» с представителями агрокомплекса и если возможно, договориться, чтобы перенесли стоянку в другое место.
— Хотя закон не нарушен, — подытожил Семен Борисович.
В деревне ограничили новое строительство из-за газопровода — люди против
С еще обращением пришли председатель кооператива деревни Синие Горы Елена Калашникова и один из жителей Александр Василевич. По их словам, возле 19 участков в деревне проходит газопровод высокого давления «Торжок-Минск-Ивацевичи» и на эти участки распространили ограничения, например, на новое строительство. Когда участки получали, таких ограничений не было.
— В прошлом году часть участков попала в зону минимальных расстояний, люди которые жили и построились — живите дальше, а кому-то не разрешают реконструкцию. Из-за ограничения ликвидность участка падает. Граждан сделали крайними… Да, есть постановление, но есть и справедливость, — говорит Александр Василевич.
Семен Шапиро замечает, что в таких вопросах на первом месте — безопасность людей:
— Никто не разрешит, как ни жалуйтесь, ни критикуйте и не вспоминайте… В Гродненской области мы два-три дома убрали, которые на газопроводе стояли. Нельзя жить в этой зоне. Это не наше требование, а требование законодательства.
— Каким образом принятое решение об ограничении говорит о безопасности людей? — спрашивает Елена Калашникова. — Вы запрещаете новое строительство. Я понимаю, что данный вопрос был бы актуален, если бы там стоял один дом и территория не была застроена. Сегодня улица полностью застроена и эксплуатируется.
Семен Шапиро поручил организовать встречу для представителей кооператива с юристами и другими специалистами, после этого принять решение.
— Как газовики, прокурор решат, так и будем делать, — сказал он.
С жилищными вопросами — сразу несколько обращений
Две жительницы поселка Октябрьский хотели приватизировать свои квартиры, которые находятся в общежитии. Сейчас оно на балансе местного ЖКХ, раньше было у бройлерной птицефабрики. Туда заселяли сотрудников фабрики.
— В 1987 году общежитие сдавалось как малосемейный дом. У нас отдельные семейные квартиры. Живем в них с момента сдачи общежития. Скоро уже будет 30 лет, — говорит Елена Бекаревич.
С очереди на жилье женщин сняли, так как они жили в общежитии и в квартирах не нуждались. Но и приватизировать эти квартиры они не могут, так как у жилья статус общежития.
— Законодательство на каком-то этапе запретило приватизацию в общежитиях. Раньше можно было, и многие приватизировали, потом запретили. Сегодня мы не имеем никаких юридических прав разрешить это, — объясняет Семен Шапиро.
— Ни птицефабрика, ни райисполком не собираются переводить общежитие в категорию жилого дома. По закону это возможно по решению собственника. Собственник не хочет. Они говорят, что это временное жилье, которое может предоставляться разным гражданам, в том числе и для временного проживания, — комментирует Оксана Таранда.
— Не помню такого примера, чтобы выселили человека, когда ему негде жить. Будете там жить долго, — добавил руководитель области.
Проконсультировавшись по этому вопросу, женщины обратили внимание на то, что у них в общежитии нет отдельных счетчиков на электроэнергию и приходится переплачивать. Руководитель Минской области попросил коллег изучить вопрос:
— Если мы во всех общежитиях установим счетчики, тогда все начнут считать электроэнергию, не будут пережигать и общий экономически эффект будет позитивным, — подчеркнул он.
Пенсионерка Фаина Горлач тоже пришла с вопросом по поводу улучшения жилищных условий для нее и сына, инвалида I группы. Они живут в своей квартире в трехквартирном доме. Но дом уже ветхий, с 2008 году признан непригодным для проживания и подлежит сносу. От трех квартир, которые ей предложили в райисполкоме, она отказалась. Одна была однокомнатная и маленькая, во второй, трехкомнатной, не было условий для инвалида, например, пандуса.
— Если частная квартира, то как мы можем дать государственную? До 2013 года это было возможно, сейчас — нет, — рассуждает Семен Шапиро. — У нас тысячи человек живут в плохих домах, которые протекают, мы им жилье не можем дать. Дом сгнил. Человек мог отремонтировать, но не стал. Потом приходит к государству, и оно дает новую квартиру? Такого быть не может. У вас частная квартира, и вы сами должны заботиться об этой квартире.
Обсудив ситуацию, представители власти решили все-таки войти в положение женщины и предложили ей квартиру, которую специально спроектируют под нужды сына-инвалида. Но при этом жилье не перейдет им в собственность, а будет использоваться как арендное.
Мужчина просит положить асфальт возле дачи из-за пыли с дороги
Последним на прием пришел Геннадий Збойчик. Он живет в Минске, у него есть дача в садоводческом товариществе «Алеся» в Смолевичском районе. Мужчина просит заасфальтировать дорогу возле участка.
— Шестой раз обращаюсь от коллектива садоводов, чтобы положили асфальт. За «Алесей» еще несколько садоводчеств. Вся техника летом летит, что туда, что оттуда — с бешеной скоростью. Вся пыль залетает. Там невозможно находиться. С пятницы по воскресенье такой поток машин, как по центральной улице Смолевичей, — говорит он.
Однако представители власти обращают внимание, что дорога там хорошая, а в области есть дороги намного хуже. Их и будут ремонтировать в первую очередь.
— Ограничение скорости 60 км/ч поставим на этом участке, — обещает председатель райисполкома.
— Посадите живую изгородь, — советует Оксана Таранда.
— Засадил все, там пыль поднимается, что невозможно, — говорит мужчина. — Сделайте что-нибудь, с 2015 года прошу.
— Объясняю, «что-нибудь» мы делаем, — замечает Семен Шапиро, показывая публикацию в газете «Мінская праўда». — Вот часть дорог, которые мы делаем: часть построили, часть будем строить. Даже в эти тяжелые годы, когда врачам и учителям не подняли зарплаты, направили деньги на эти работы.
Председатель райисполкома предложил еще один вариант выхода из ситуации: чтобы члены товарищества собрали деньги на асфальт, работы же выполнят по поручению властей.
Всего во время приема граждан Семен Шапиро с коллегами рассмотрели восемь обращений. Самыми популярными были жилищные вопросы: сразу три обращения.
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Руководитель Минской области Семен Шапиро провел личный прием граждан в Смолевичах. Как это было - в нашем репортаже.
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