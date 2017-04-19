МИНСК, 20 апр — Sputnik. Беларусь не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, заявил президент республики Александр Лукашенко в четверг в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.



© Sputnik Виктор Толочко Белорусский подряд

Президент в ходе встречи с губернатором рассказал о развитии отношений между странами, а также прокомментировал заявления некоторых СМИ о будто бы развороте Беларуси "на Запад".

"Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что у россиян в Беларуси не возникает никаких проблем как с точки зрения безопасности, так и ведения бизнеса. "Вот это ответ тем критикам, которые любят запустить камень в огород Беларуси", — добавил глава государства.

Ответил Лукашенко и на обвинения в русофобии, которые иногда также делают некоторые эксперты и СМИ.

"То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском, и в быту у нас язык общения русский. Но подчеркиваю — это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка", — заявил Лукашенко.

Президент заверил: от русского языка в Беларуси никогда не откажутся. "Но есть у нас свой национальный белорусский язык, родной язык белорусов. Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем", — подчеркнул Лукашенко.

Читайте также:

Лукашенко: компромисс с Россией — это не игра в одни ворота >>

Лукашенко: мы ни перед кем на коленях не стояли >>

Макей: Беларусь не откажется от традиционных союзников >>