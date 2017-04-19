Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал апрельские договоренности между Москвой и Минском по газу. Глава государства подчеркнул тесные российско-белорусские экономические связи и ответил на критику ряда СМИ, сообщает «МИР 24».

«Начинают в СМИ появляться разного рода измышления на тему, кто кого обманул, что мы опять на коленях что-то просим в России и так далее. Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях, - заявил Лукашенко на встрече с нижегородским губернатором Валерием Шанцевым. - Писакам отдельным и говорящим на телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси - тракторах, автомобилях, всей машиностроительной, химической отрасли - от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов в России. Сегодня на предприятиях России, которые работают на финиш в Беларуси, которые производят комплектующие и прочее, работает более десяти миллионов человек».

По его словам, на Западе Беларусь никому не нужна. Тем не менее ни с РФ, ни с Европой ссориться он не собирается.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что республика всегда исправно возвращает долги по кредитам.

По итогам прошлого года товарооборот между Беларусью и Нижегородской областью превысил 500 миллионов долларов. Стороны договорились довести эту цифру до миллиарда.