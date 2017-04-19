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В ЕЭК объяснили пошлины на апельсины

20.04.2017 17:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Цены на сухофрукты, брюссельскую капусту и апельсины скоро могут вырасти. Россия и другие страны евразийской «пятерки» собираются установить на эти продукты ввозные пошлины. В первую очередь, введение новых сборов коснется Турции - она один из крупнейших поставщиков апельсинов на российский рынок.

Ситуацию с пошлинами «МИР 24» прокомментировал директор департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Антон Кудасов.

«Речь идет не о введении новых пошлин, а о возвратах к постоянно действующей ставке единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, - пояснил Кудасов. - Это постоянно действующая ставка была снижена некоторое время назад, за это время были проанализированы экономические эффекты от принятой меры. И существует мнение - по крайней мере, Евразийская экономическая комиссия внесла такое предложение, - что определенные условия на рынке изменились, поэтому временное регулирование можно вернуть в постоянный режим».

 
 
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Страны Евразийского экономического союза планируют ввести ввозные таможенные пошлины на апельсины, финики, фисташки, изюм и брюссельскую капусту.

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