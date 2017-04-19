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Врач Сюльгиной: состояние гимнастки расценивается как средней тяжести

20.04.2017 18:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Заведующий отделением сочетанной травмы БСМП Иван Ладутько отметил, что состояние гимнастки, упавшей с высоты во время выступления в Белгосцирке, на данном этапе расценивают как средней тяжести, передает с места событий корреспондент Sputnik.

В среду в Белорусском государственном цирке Мария Сюльгина, выступавшая в паре с супругом Евгением Писаревым, без страховки выполняла номер из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город". Во время исполнения что-то пошло не так, и девушка сорвалась вниз с высоты третьего этажа.

По словам Ладутько, Сюльгина поступила к ним в среду вечером. С учетом жалоб и данных, полученных во время комплексного обследования, у нее диагностировали множественные ушибы, черепно-мозговую травму и перелом верхней конечности.

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Sputnik/Юлия Балакирева, Сергей Пушкин
© Sputnik/ Юлия Балакирева, Сергей Пушкин
Лечащий врач Сюльгиной: состояние больной расценивается как средней тяжести

"Вчера вечером была доставлена молодая женщина. По ее данным и по данным бригады скорой медицинской помощи травму получила во время выполнения цирковых мероприятий. В настоящее время состояние больной расценивается как средней тяжести. Ухудшения нет", — сказал он. 

Медик отметил, что сегодня пациентка пожаловалась на боли в груди. Была выполнена компьютерная томография грудного отдела позвоночника. Однако никаких патологий выявлено не было. "С учетом появившихся новых жалоб на боли в грудной клетке сегодня была выполнена компьютерная томография грудного отдела позвоночника. И не получено никаких данных за костно-травматических патологий со стороны грудного отдела позвоночника", — сообщил Ладутько.

Лечение гимнастки продолжается. С таким диагнозом она, по словам завотделом, должна находиться под присмотром врачей 7-10 дней. В последующем будет переведена на амбулаторный этап лечения.

Сама гимнастка призналась Sputnik, что пребывает в бодром расположении духа и чувствует себя хорошо. Это не первый случай ее падения с высоты. После произошедшего выступать в цирке артистка не боится.

 
Теги: Минск
 
 
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С таким диагнозом, заметил специалист, уже через 7-10 дней гимнастку выпишут из больницы и переведут на амбулаторный этап лечения.

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