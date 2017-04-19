МИНСК, 20 апр — Sputnik. Заведующий отделением сочетанной травмы БСМП Иван Ладутько отметил, что состояние гимнастки, упавшей с высоты во время выступления в Белгосцирке, на данном этапе расценивают как средней тяжести, передает с места событий корреспондент Sputnik.

В среду в Белорусском государственном цирке Мария Сюльгина, выступавшая в паре с супругом Евгением Писаревым, без страховки выполняла номер из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город". Во время исполнения что-то пошло не так, и девушка сорвалась вниз с высоты третьего этажа .

По словам Ладутько, Сюльгина поступила к ним в среду вечером. С учетом жалоб и данных, полученных во время комплексного обследования, у нее диагностировали множественные ушибы, черепно-мозговую травму и перелом верхней конечности.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:50 / 13.06Mb / ) Sputnik/Юлия Балакирева, Сергей Пушкин © Sputnik/ Юлия Балакирева, Сергей Пушкин Лечащий врач Сюльгиной: состояние больной расценивается как средней тяжести

"Вчера вечером была доставлена молодая женщина. По ее данным и по данным бригады скорой медицинской помощи травму получила во время выполнения цирковых мероприятий. В настоящее время состояние больной расценивается как средней тяжести. Ухудшения нет", — сказал он.

Медик отметил, что сегодня пациентка пожаловалась на боли в груди. Была выполнена компьютерная томография грудного отдела позвоночника. Однако никаких патологий выявлено не было. "С учетом появившихся новых жалоб на боли в грудной клетке сегодня была выполнена компьютерная томография грудного отдела позвоночника. И не получено никаких данных за костно-травматических патологий со стороны грудного отдела позвоночника", — сообщил Ладутько.

Лечение гимнастки продолжается. С таким диагнозом она, по словам завотделом, должна находиться под присмотром врачей 7-10 дней. В последующем будет переведена на амбулаторный этап лечения.

Сама гимнастка призналась Sputnik, что пребывает в бодром расположении духа и чувствует себя хорошо. Это не первый случай ее падения с высоты. После произошедшего выступать в цирке артистка не боится .