Аттракционы в Минске 21 апреля начинают сезон работы, сообщили БЕЛТА в управлении «Городские парки УП «Минскзеленстрой». Цены по сравнению с прошлым годом возросли не более чем на 9%, а на некоторые остались прежними.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Так, прокатиться на «Колесе обозрения» в парке Челюскинцев будет стоить 1,8 рубля (для многодетных семей — 1,4), «Колесе обзора» в Центральном детском парке Горького — 2,5 рубля в закрытой и 3 в открытой кабинке (1,9 и 2,3 рубля соответственно для многодетных).

Билеты на аттракционы «Калипсо», «Колобок», «Вальс», «Паровозик», «Качелики», «Мультяшки», «Сальто» обойдутся в 2 рубля, «Катальная гора», «Автодром», «Зодиак», «Дикий поезд», «Летающая тарелка» — в 2,5.

Дешевле всего (цена билета не превышает 1 рубль) сводить ребенка в комнату смеха и на «Русские качели». Самый дорогой аттракцион — «Зигзаг» (3,5). Посещение аттракционов «Ладья», «Скамейка», «Лебеди», батутов «Кенгуру» и «Трамплин», «Мини-джет», «Клоун» стоит 1,2 — 1,8 рубля.

По рублю нужно отдать за катание на детских цепочной карусели и колесе обозрения, аттракционах «Дракоша», «Мини-поезд», «Собачки», «Башня-прыгалка».

На балансе УП «Минскзеленстрой» находятся парки Горького, Челюскинцев, 50-летия Великого Октября и 900-летия Минска, в которых эксплуатируется свыше 50 аттракционов. Больше всего развлечений для детей в парках Горького и Челюскинцев — 20 и 17 соответственно.