В Минске презентовали книгу, посвященную деревням, которые опустели в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает «МИР 24».

В «Песне покинутых деревень» собран фольклор поселений, которых уже не существует. Его собирали и записывали в разные времена еще до катастрофы. В издании также опубликованы фотографии местных жителей, репродукции декоративно-прикладного искусства.

«Конечно же эта книга для широкого круга читателей. Эти песни душевные, которые от жизни, которые ад мацi, як кажуць у Беларуси («от матери, как говорят в Беларуси» - прим. ред.), помогут прочувствовать колорит и всю красоту нашей земли и нашего белорусского языка», - подчеркнул первый заместитель министра информации республики Игорь Луцкий.

Книгу посвятили 30-летию чернобыльской катастрофы.