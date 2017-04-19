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Фольклор опустевших после аварии на ЧАЭС деревень собрали в книгу

20.04.2017 22:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске презентовали книгу, посвященную деревням, которые опустели в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает «МИР 24».

В «Песне покинутых деревень» собран фольклор поселений, которых уже не существует. Его собирали и записывали в разные времена еще до катастрофы. В издании также опубликованы фотографии местных жителей, репродукции декоративно-прикладного искусства.

«Конечно же эта книга для широкого круга читателей. Эти песни душевные, которые от жизни, которые ад мацi, як кажуць у Беларуси («от матери, как говорят в Беларуси» - прим. ред.), помогут прочувствовать колорит и всю красоту нашей земли и нашего белорусского языка», - подчеркнул первый заместитель министра информации республики Игорь Луцкий.

Книгу посвятили 30-летию чернобыльской катастрофы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске вышла книга о деревнях, которые опустели после аварии на Чернобыльской АЭС.

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