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Министр обороны Беларуси: Главнейшая задача ОДКБ – это мир

20.04.2017 21:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Министр обороны республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков рассказал в интервью телеканалу «МИР 24» о преимуществах Организации договора о коллективной безопасности.

Договору о коллективной безопасности 25 лет, самой Организации – 15 лет. Чем это время было отмечено для Беларуси, и какие задачи были решены?

— Время даром не прошло. Время сложное, тяжелое. За эти годы отработано большое количество вопросов по отражению агрессии, по вопросам подготовки кадров, военно-технической помощи, особенно на начальном периоде. По мере развития ОДКБ уже встали такие направления, как противодействие транснациональной преступности, распространению наркотиков и прекурсоров. За всю историю существования и ДКБ, и ОДКБ, главнейшая задача – это мир, поддержание безопасности государств, их территориальной целостности и независимости. В принципе с этой задачей Организация справилась.

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Министр обороны республики Беларусь Андрей Равков рассказал в интервью телеканалу «МИР 24» о преимуществах ОДКБ.

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