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В рамках международного военного сотрудничества
20.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
С 19 по 20 апреля прошел визит в Республику Беларусь директора по вопросам политики международной безопасности Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Николаса Гура.
В рамках визита 20 апреля состоялись встречи британского представителя в Министерстве обороны Республики Беларусь, направленные на развитие белорусско-британского взаимодействия в военной сфере.
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С 19 по 20 апреля прошел визит в Республику Беларусь директора по вопросам политики международной...
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