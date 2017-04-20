﻿ В рамках международного военного сотрудничества. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В рамках международного военного сотрудничества

20.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

С 19 по 20 апреля прошел визит в Республику Беларусь директора по вопросам политики международной безопасности Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Николаса Гура.


В рамках визита 20 апреля состоялись встречи британского представителя в Министерстве обороны Республики Беларусь, направленные на развитие белорусско-британского взаимодействия в военной сфере.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 19 по 20 апреля прошел визит в Республику Беларусь директора по вопросам политики международной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В ЕЭК объяснили пошлины на апельсины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика