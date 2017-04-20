На 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО прошли тактические учения с боевой стрельбой с зенитными ракетно-артиллерийскими дивизионами 6‑й и 11‑й отдельных гвардейских механизированных бригад. На рандеву с мишенями вышли расчеты зенитных ракетных комплексов «Стрела‑10», переносных ЗРК «Игла», а также зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска».





Как отметил начальник ­войск противовоздушной обороны Западного оперативного командования полковник Андрей Ткачёв, данные учения стали для подразделений завершающим этапом слаживания и одним из главных мероприятий боевой подготовки в текущем полугодии. Им предшествовали полевые выходы дивизионов на полигон Доманово, где слонимские и гродненские зенитчики на практике закрепляли знания и оттачивали навыки владения вверенным вооружением. Здесь же, на полигоне, прошли мероприятия слаживания батарей и дивизионов.

Ну а теперь расчетам предстояло подвести итог ратной учебе ракетными пусками. В «противниках» — «вертолеты огневой поддержки» и имитаторы воздушной цели (ИВЦ).





…«Огневой» фазе тактических учений дан старт — боевые машины выдвигаются на позиции. Право открыть боевую стрельбу получает расчет ЗПРК «Тунгуска» зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 11 омбр.

На плечи гвардейцев ложится повышенная ответственность — достойный результат даст хороший импульс их коллегам. Хотя наверняка об этом сейчас никто из расчета не думает. Все сосредоточенно ждут команды старшего руководителя стрельбы, еще раз прокручивая в голове порядок действий. И вот в глубине полигона загорается трассер — зенитчикам предстоит обнаружить и уничтожить вертолет условного противника.

По команде старшего руководителя стрельбы начинается самый ответственный и зрелищный этап тактических учений. С первых же секунд после запуска мишени воздушная цель обнаружена и взята на автосопровождение.





Из-за кромки леса взмывает ракета ЗПРК «Тунгуска». Огненное копье мчится к цели и настигает ее. С небольшим опозданием доносится шипение летящего боеприпаса, а затем и звук взрыва.

— «Промах в норме» — на языке зенитчиков это означает, что мишень поражена.

Боевой работе положено успешное начало. Но мастера противовоздушного боя не сбавляют обороты. К огневым позициям мчатся расчеты ЗРК «Стрела‑10» и ПЗРК «Игла». Несколько оборотов секундной стрелки — и грозная техника уже заняла места в окопах и переведена в боевое положение.

В схватку с «воздушным неприятелем» вступает подразделение ПЗРК «Игла». Испытание на прочность им предстоит непростое — стрельба по ИВЦ. К слову, снаряды, имитирующие скоростные малоразмерные воздушные цели, запускаются с легендарной «катюши»…





В пасмурную прохладную погоду, которая накрыла полигон Доманово в тот день, наблюдать за стрельбой было одно удовольствие. Четко, даже без помощи средств объективного контроля видны как мишени, так и результаты боевой работы зенитчиков. В эти минуты забываешь и про пронизывающий ветер, и про возможный проливной дождь… Примечательно, что и боевым расчетам такая погода на руку — лучи солнца не создают помех при поиске цели.

И вот «катюшу» озаряет вспышка — в небо отправляется ИВЦ. На поиск, захват и пуск у стрелка-зенитчика — считаные секунды. И этот короткий промежуток времени он проводит с пользой.

Ракета вырывается из пусковой трубы, выпускает из хвостовой части струю огня и дыма — и спешит на встречу с мишенью. Встречу, смертоносную для условного противника и победную для стрелка-зенитчика!..

К боевой работе подключаются «Стрелы». Очередная цель, имитирующая зависший вертолет огневой поддержки (трассер на мачте), загорается специально для расчетов этого зенитного ракетного комплекса. Расчеты ЗРК «Стрела‑10» начинают «бой», причем соперничая не только с условным противником, но и между собой — право открыть огонь получит тот расчет, который первым обнаружит и захватит цель.

Пуск! Одну из «Стрел» озаряет огонь, ракета взмывает ввысь и уверенно берет курс на «вертолет огневой поддержки», прочерчивая белым дымом аккуратную траекторию. Секунда, две, три… Пронзительное шипение прерывается хлопком взрыва — цель уничтожена прямым попаданием!





…Почин коллег поддержали и стражи неба из 6 омбр. От смены расчетов успех противовоздушного боя не пострадал. «Стрелы», «Иглы» и «Тунгуски», ведомые умелыми руками гвардейцев, уверенно расправлялись с мишенным неприятелем.

Точка в боевой стрельбе также было поставлена более чем эффектная. На огневую позицию вышел ЗПРК «Тунгуска», получив в соперники воздушную мишень. Расчет обрушил на «противника» салют 30‑миллиметровых трассеров, один из которых уничтожил цель прямым попаданием. Как позже рассказали профессионалы, этот успех сравним с попаданием опытного охотника в глаз белки. То есть боевая работа и на этот раз была проделана с ювелирным качеством.





Начальник войск противовоздушной обороны ЗОК полковник Андрей Ткачёв остался доволен действиями подчиненных подразделений:

— В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав действовал уверенно, несмотря на то что замыслом учений была предусмотрена сложная тактическая и мишенная обстановка. Хорошее взаимодействие продемонстрировали и командиры всех уровней, дивизионы подтвердили готовность к выполнению в полном объеме задач по предназначению. Данные учения позволили повысить слаженность подразделений, а также добавить военнослужащим уверенности в своих силах, проверить технику в условиях, приближенных к боевым. Кроме того, сегодня состоялся один из важных этапов подготовки войск ПВО ЗОК к предстоящему совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России. И результаты показывают: мы подходим к главному экзамену учебного года во всеоружии.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора