Недавно я побывал на контрольных занятиях по специальной подготовке с боевой стрельбой гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 350‑й группы артиллерии 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. В ходе огневого поражения назначенных целей на Гожском полигоне уверенно руководил действиями подразделения командир взвода лейтенант Евгений Юргель. Как я позже узнал, Евгений Викторович не кадровый военнослужащий — он проходит военную службу офицером по призыву. А потому его высокие достижения в ратной учебе вдвойне ценны. После боевой стрельбы командиру взвода с большим уважением пожали руку и командиры, и товарищи.





Евгений Юргель родился в областном центре Принеманья в 1992 году. Он окончил инженерно-строительный факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы по специальности «промышленное и гражданское строительство». Молодой инженер-строитель попал по распределению в строительное управление № 211 открытого акционерного общества «Гроднопромстрой» и около года проработал в Островце на строительстве БелАЭС.

Как сообщил Евгений Викторович, в студенческие годы он параллельно с учебой по избранной специальности освоил программу подготовки офицеров запаса на военном факультете в ГрГУ, так что во время церемонии выпуска из родного вуза вместе с дипломом о высшем образовании ему вручили и погоны лейтенанта запаса.

— Учился я серьезно, и наука пригодилась, — рассказал командир взвода. — 20 октября 2016 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь я как офицер запаса был призван на военную службу сроком на двенадцать месяцев. И принял должность командира взвода гаубичной самоходной артиллерийской батареи 2С1.

В делах и заботах быстро пролетели семь месяцев службы. Как отметил командир батареи старший лейтенант Павел Журавлёв, который является наставником молодого офицера, становление лейтенанта Евгения Юргеля в войсках проходит успешно. Он добросовестно относится к исполнению своих обязанностей, постоянно совершенствует навыки, командирские качества и за короткий срок сумел завоевать авторитет у командования и личного состава подразделения.

— За время, минувшее со дня призыва, я получил уйму положительных впечатлений, — рассказал лейтенант Евгений Юргель. — Служба нравится, полюбился и наш дружный коллектив, где офицеры и прапорщики всегда готовы оказать друг другу необходимую помощь. После окончания установленного срока службы планирую связать свою судьбу с Вооруженными Силами, продолжить военную карьеру уже по контракту.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора