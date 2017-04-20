﻿ …И наука пригодилась. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

…И наука пригодилась

20.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Недавно я побывал на контрольных занятиях по специальной подготовке с боевой стрельбой гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 350‑й группы артиллерии 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. В ходе огневого поражения назначенных целей на Гожском полигоне уверенно руководил действиями подразделения командир взвода лейтенант Евгений Юргель. Как я позже узнал, Евгений Викторович не кадровый военнослужащий — он проходит военную службу офицером по призыву. А потому его высокие достижения в ратной учебе вдвойне ценны. После боевой стрельбы командиру взвода с большим уважением пожали руку и командиры, и товарищи.


Евгений Юргель родился в областном центре Принеманья в 1992 году. Он окончил инженерно-строительный факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы по специальности «промышленное и гражданское строительство». Молодой инженер-строитель попал по распределению в строительное управление № 211 открытого акционерного общества «Гроднопромстрой» и около года проработал в Островце на строительстве БелАЭС.

Как сообщил Евгений Викторович, в студенческие годы он параллельно с учебой по избранной специальности освоил программу подготовки офицеров запаса на военном факультете в ГрГУ, так что во время церемонии выпуска из родного вуза вместе с дипломом о высшем образовании ему вручили и погоны лейтенанта запаса.

— Учился я серьезно, и наука пригодилась, — рассказал командир взвода. — 20 октября 2016 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь я как офицер запаса был призван на военную службу сроком на двенадцать месяцев. И принял должность командира взвода гаубичной самоходной артиллерийской батареи 2С1.

В делах и заботах быстро пролетели семь месяцев службы. Как отметил командир батареи старший лейтенант Павел Журавлёв, который является наставником молодого офицера, становление лейтенанта Евгения Юргеля в войсках проходит успешно. Он добросовестно относится к исполнению своих обязанностей, постоянно совершенствует навыки, командирские качества и за короткий срок сумел завоевать авторитет у командования и личного состава подразделения.

— За время, минувшее со дня призыва, я получил уйму положительных впечатлений, — рассказал лейтенант Евгений Юргель. — Служба нравится, полюбился и наш дружный коллектив, где офицеры и прапорщики всегда готовы оказать друг другу необходимую помощь. После окончания установленного срока службы планирую связать свою судьбу с Вооруженными Силами, продолжить военную карьеру уже по контракту.

Подполковник Александр Севенко,  «Ваяр», фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно я побывал на контрольных занятиях по специальной подготовке с боевой стрельбой гаубичного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мужская работа, или Магия штатной стрельбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика