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Мужская работа, или Магия штатной стрельбы
20.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Завершающим этапом боевой учебы курсантов танковых подразделений 72 ОУЦ стало выполнение 2‑го упражнения контрольных стрельб штатным артвыстрелом днем и ночью. Дождливая и ветреная погода не помешала начинающим танкистам успешно пройти ратное испытание.
Именно «штатка» позволяет проверить не только качество приобретенных курсантами знаний и навыков, но и общий уровень их готовности к выпускным экзаменам, которые уже не за горами.
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