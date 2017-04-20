Завершающим этапом боевой учебы курсантов танковых подразделений 72 ОУЦ стало выполнение 2‑го упражнения контрольных стрельб штатным артвыстрелом днем и ночью. Дождливая и ветреная погода не помешала начинающим танкистам успешно пройти ратное испытание.

Именно «штатка» позволяет проверить не только качество приобретенных курсантами знаний и навыков, но и общий уровень их готовности к выпускным экзаменам, которые уже не за горами.