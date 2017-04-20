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Мужская работа, или Магия штатной стрельбы

20.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Завершающим этапом боевой учебы курсантов танковых подразделений 72 ОУЦ стало выполнение 2‑го упражнения контрольных стрельб штатным артвыстрелом днем и ночью. Дождливая и ветреная погода не помешала начинающим танкистам успешно пройти ратное испытание.

Именно «штатка» позволяет проверить не только качество приобретенных курсантами знаний и навыков, но и общий уровень их готовности к выпускным экзаменам, которые уже не за горами.


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Завершающим этапом боевой учебы курсантов танковых подразделений 72 ОУЦ стало выполнение 2‑го упражнения...

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