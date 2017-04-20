В штате взвода обеспечения 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования есть служебные собаки. Немецкие овчарки Тэсси, Рем и другие помогают суточному наряду нести службу по охране объектов военного городка.





Вольеры, где обитают четвероногие друзья и помощники, — это вотчина командира отделения — вожатого служебных собак младшего сержанта Ильи Чернявского.

— С детства люблю собак, — рассказал собеседник. — Эта любовь передалась от отца Андрея Михайловича. У нас дома живут две немецкие овчарки — Цезарь и Герда. Я за ними ухаживаю, давно и серьезно интересуюсь всем, что связано с собаками.

Еще до призыва Илья изъявил желание стать кинологом. В военкомате ему пошли навстречу, и парень отправился проходить обучение в кинологический центр Вооруженных Сил. Затем, уже в 557‑й инженерной бригаде, он на практике реализовал освоенные знания, умения и навыки.

В вольерах Илья поддерживает идеальную чистоту. С первого взгляда видна ухоженность и порядок. Собаки любят своего вожатого, слушаются его с полуслова. Младший сержант Чернявский не только кормит и холит служебных собак, но и сам проводит их дрессировку, выставляет на посты.

Среди любимых питомцев Ильи — немецкая овчарка по кличке Адреналин.

— Адреналину два года, — представил своего верного друга Илья. — По характеру он добрый, спокойный, четко выполняет команды, чует нарушителя на рекордном расстоянии — 120 метров. Эта овчарка уверенно проходит все элементы полосы препятствий.

Пообщавшись с Ильей Чернявским и его командирами, я узнал о том, что он также серьезно увлекается спортом, особенно его игровыми видами. Парень окончил среднюю школу № 7 города Гродно со спортивным уклоном, учился в специализированном классе (по гандболу). После призыва он увлекся и гиревым спортом, быстро стал одним из лучших гиревиков воинской части.

На чемпионате Западного оперативного командования по гиревому спорту Илья достойно защищал честь родной бригады. Он стал также серебряным призером чемпионата ЗОК по рукопашному бою, который не так давно прошел в Брестском гарнизоне. По итогам этих соревнований младшему сержанту Чернявскому был присвоен третий спортивный разряд по рукопашному бою. А недавно он выступал и на чемпионате Вооруженных Сил Республики Беларусь по этому виду спорта.

— Мне нравится наш дружный воинский коллектив, — сказал в завершение нашей беседы Илья. — Время проходит быстро, если занимаешься любимым делом, а рядом верные друзья — в том числе и мои четвероногие питомцы. Со дня призыва прошло уже одиннадцать месяцев. После окончания установленного срока службы планирую продолжить ее уже по контракту и стать кинологом в одной из воинских частей ­Вооруженных Сил.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора