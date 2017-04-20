На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации размещена презентация новой арктической военной базы «Арктический трилистник». Как сообщает сайт, это — единственное в мире капитальное сооружение на 80‑м градусе северной широты. В виртуальном туре по станции, размещенной на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа, можно посетить почти все объекты.





Сообщается, что база рассчитана на полтора года автономного проживания 150 человек: на складах хранится соответствующий запас продовольствия, горючего и обмундирования. База занимает 14 тысяч кв. м, где размещен энергоблок, состоящий из котельной и подстанции, водоочистные и канализационные сооружения, отапливаемые гаражи с техникой. Также есть отдельный жилой блок с медицинскими кабинетами.

Все полярные здания соединены переходами, чтобы проживающие на станции военнослужащие и гражданский персонал могли перемещаться по станции, не выходя на морозный воздух Арктики.

Предполагается, что воду на станции будут получать, растапливая и обеззараживая снег, а топливо будет доставляться в период навигации по Североморскому пути танкерами. Для их разгрузки на берегу построена насосная станция.

Как сообщает Министерство обороны России, на возведение станции было потрачено три года; строительство некоторых объектов все еще продолжается, его планируют завершить к концу 2017‑го.





Как известно, пятью градусами северной широты южнее, на Новосибирских островах между Морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, стоит другая арктическая база Вооруженных сил Российской Федерации — «Северный клевер», построенная для нужд Северного флота в 1993 году.

Константин Егоров

Скорость нового российского вертолёта – 500 км/час

Новый боевой вертолет России будет способен развивать скорость до 500 километров в час. Перспективная машина также получит радиоэлектронное оборудование и приборы навигации нового типа. Об этом сообщает «Интерфакс«.

Осенью прошлого года перспективный российский боевой вертолет на испытаниях достиг скорости 405 километров в час. Этого удалось достичь во многом благодаря новым композитным лопастям Московского вертолетного завода. Как отмечают испытатели, эта скорость для вертолета является эксплуатационной, а не рекордной.

О скоростной боевой винтокрылой машине пока мало что известно. По словам военных, она строится на базе боевого вертолета Ми‑24.

Кроме того, по словам начальника боевой подготовки армейской авиации ВКС РФ генерал-­майора Олега Чеснокова, на скоростные вертолеты предполагается установить бортовое радиолокационное оборудование нового типа, что позволит снизить общую массу оборудования и кабельной сети летательного аппарата.

Новый вертолет также получит приборы ночного видения, теле- и тепловизионные станции для поиска целей и последующего их уничтожения. Вертолет будет оснащен бортовыми комплексами обороны, позволяющими защитить воздушное судно от обнаружения радарами и поражения зенитными ракетами.

В войска начнутся поставки С‑500 «Прометей»

В 2018 году в российскую армию начнутся поставки новейших зенитных ракетных систем С‑500 «Прометей». По своим характеристикам С‑500 будет значительно превосходить состоящий на вооружении С‑400 «Триумф».

«В следующий период государственной программы вооружения — с 2018 по 2025 год — у нас запланировано завершение государственных испытаний и серийные поставки С‑500», — заявил «Интерфаксу» заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Предполагается, что зенитные ракетные системы «Прометей», разрабатываемые концерном «Алмаз-Антей», станут основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны России. Всего на начальном этапе планировалось поставить в строевые части пять ЗРС С‑500.

Отметим, что тактико-технические данные новых ракет являются закрытыми. Тем не менее ранее появилась информация, что ЗРС «Прометей» имеет радиус поражения 600 километров. Он способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.

Главной особенностью «Прометея» будет и то, что его вооружат гиперзвуковыми противоракетами 77 Н6‑Н и 77 Н6‑Н1. Причем боеголовок на ракетах не будет — цели они будут уничтожать прямым попаданием. Еще один немаловажный фактор заключается в том, что С‑500 можно будет интегрировать в единую систему ПВО, которая сейчас состоят из С‑300 и С‑400.

Кроме того, планируется разработка корабельной версии ЗРС С‑500, в частности, для установки на перспективный российский авианосец «Шторм».

Бронежилет «Ратник» против СВД и АК‑103

Бронежилет из экипировки военнослужащих «Ратник» прошел испытание на прочность выстрелами из снайперской винтовки СВД и автомата АК‑103 с расстояния десяти метров. Пули калибра 7,62 мм, выпущенные из снайперской винтовки, деформировали пластину, но не смогли пробить ее. Выстрелы из автомата АК‑103 смогли сбить пластину с креплений, но не пробили бронежилет даже пулями со стальным сердечником.

Экипировку нового поколения «Ратник» разрабатывал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. Защиту бойца обеспечивает бронежилет пятого класса защиты 6Б45. Его вес составляет 7,5 килограмма, а в штурмовом варианте — до 15 килограммов.

В максимальной комплектации он защищает от пуль грудь, спину и боковую проекцию, а также пах и плечи от осколков. Пулю, выпущенную из винтовки СВД, его керамико-композитная бронепанель удержит на дистанции десять метров. На тот случай, если все-таки произойдет пробитие бронепанели снаружи и внутри, бронежилет имеет еще одну дополнительную защиту — экраны, которые изготовлены из баллистической ткани — русар. Сделанный из арамида материал состоит из 24 слоев. Тканевый пакет задержит мелкие осколки, даже если случилось пробитие бронепанели.

Кроме того, бронежилет имеет климатико-амортизационный подпор, который при ударе смягчает и распределяет кинетическую энергию пули и осколков по всему телу человека. Благодаря чему снижается риск контузии и травм.

Кстати

Создаваемый для сил специального назначения бронежилет «Ратник‑3», помимо защиты носителя от пуль и осколков, будет выполнять функции маскировочного комплекта, антенны и источника энергии. По словам члена Военно-промышленной комиссии России Олега Мартьянова, в рамках проекта Фонда перспективных исследований «Защитник будущего» ведется активная работа над объединением в единый комплекс всех систем, входящих в экипировку военнослужащего: приборов дневного и ночного видения, средств связи, энергообеспечения и индивидуальной бронезащиты.

Модернизирован бесшумный пистолет для спецопераций





Засекреченный до недавних пор советский пистолет ПСС «Вул» получил новую жизнь. Оружие под названием ПСС‑2 стало более мощным, удобным и не утратило своей бесшумности.

Чтобы понять, какие новшества привнес в модель конструктор, а это, к слову, легендарный Пётр Сердюков, надо понять, а что же представляет собой предшественник.

Информация о пистолете специальном самозарядном «Вул» появилась относительно недавно, что и неудивительно. Создавали его для сотрудников КГБ и армейской разведки в 1980‑е годы. Задача перед разработчиками стояла непростая — сделать именно бесшумное, а не малошумное оружие, каким по факту являются многие пистолеты с глушителями. Хлопок-то от выстрела все равно слышно.

Вообще у оружейников на этот счет существует два «рецепта». Либо они используют маломощный боеприпас и снижают скорость пули, либо прибегают к помощи огромных глушителей. В одном случае страдает убойная сила оружия, в другом — оно становится попросту малопригодным для спецопераций из-за своих размеров.

Советскому конструктору Виктору Левченко удалось избежать этих крайностей благодаря уникальному боеприпасу — СП‑4. В нем пороховые газы, создающие шум, заперты штоком (стержнем). То есть они остаются внутри гильзы после выстрела. В результате «Вул» получился совершенно беззвучным, причем без глушителя! Добавьте к этому скорострельность (8 выстрелов в минуту) и компактность: длина — 17 сантиметров, высота — 14 сантиметров. Вес — 0,85 килограмма. Прицельная дальность — 25 метров.

К сведению, за рубежом ему так и не создали аналогов. А западные эксперты очень высоко отзывались о «Вуле».

Так что же решили улучшить в этом оружейном шедевре?

Во‑первых, увеличили его убойную силу. Патрон СП‑4 позволял пробить на 20 метрах стальную каску и стоящую за ней 25-миллиметровую сосновую доску.

Пришедший ему на смену СП‑16 на том же расстоянии прошивает доску, одетую в бронежилет второго класса защиты. Дело в том, что головная часть пули твердосплавная, да к тому же имеет форму зубила. А в патроне стало больше метательного вещества, что повысило скорость пули с 200 до 300 метров в секунду.

Во‑вторых, сам «Вул» стал больше. Его превратили из «шпионского» пистолетика в полноценный армейский. Да, можно спорить, подходят ли такие размеры для спецопераций, но в плане эргономичности оружие точно выиграло. К тому же конструктор изменил форму широкой и плоской рукоятки, которая была не очень-то удобна.

В‑третьих, ПСС‑2 теперь может похвастаться ударно-спусковым механизмом с двумя автоматическими предохранителями. Его он унаследовал от пистолета СР‑1 («Гюрза») — детища Петра Сердюкова. Как только берешь «Вул» в руку, он снимается с предохранителей. Это позволяет открыть огонь сразу по извлечении из кобуры.

И четвертое новшество, без которого уже не обходится современное стрелковое оружие, это планка Пикатинни, при помощи которой «Вул» можно оснастить фонариком и лазерным прицелом.

Тренировки парадных расчетов к параду Победы на Красной площади