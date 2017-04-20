«Медицина — область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и патологических процессов в организме человека, по сохранению и укреплению здоровья людей» — так определяют искусство исцеления (дословный перевод с латинского языка слова «медицина») академические словари. И поскольку научная составляющая — неотъемлемая часть врачевания, значит, оно без нее существовать не может.

Многочисленные исследования показывают, что их эффективность была предопределена тем, что они выполнялись в рамках научных школ. Не стали исключением и белорусские военно-научные школы. Одна из них — «Наследственные нарушения соединительной ткани у лиц призывного возраста» — функционирует при кафедре военно-полевой терапии военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет». Ее создателем, идейным вдохновителем и руководителем на протяжении многих лет является заслуженный врач Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор Александр Бова. Сегодня эта военно-научная школа — коллектив единомышленников, который, пройдя трудный путь к признанию, пользуется заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. И хотя официальной датой рождения военно-научной школы считается 24 сентября 2012 года, ее фундамент был заложен более двух десятков лет назад.

— 22 июня 1995 года на военно-медицинском факультете в Минском государственном медицинском институте (затем в БГМУ) была создана кафедра военно-полевой терапии, начальником которой стал кандидат медицинских наук, доцент подполковник медицинской службы Александр Бова, — рассказал нынешний руководитель кафедры доктор медицинских наук, доцент полковник медицинской службы Андрей Рудой. — По инициативе Александра Андреевича сотрудники кафедры и занялись проблемой наследственных нарушений соединительной ткани со стороны сердца.