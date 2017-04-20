Такая вот резолюция народного комиссара Военно-морского флота СССР адмирала Николая Герасимовича Кузнецова стоит на одном из документов НК ВМФ СССР от 14 августа 1940 года. Дело в том, что при формировании нового отдельного инженерно-аэродромного батальона ВВС Краснознаменного Балтийского флота по плану организационных мероприятий эта воинская часть числилась за номером 11. Но в разъяснении, полученном из Москвы, отмечено, что по всем документам наркомата ВМФ батальон проходил под 10‑м порядковым номером. А чтобы вопросов больше не возникало, нарком Н. Г. Кузнецов и подвел черту фразой, вынесенной в заголовок материала.