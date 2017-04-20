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Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к Беларуси

21.04.2017 00:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию республики. В нем глава государства подведет итоги и наметит новые государственные ориентиры. Подробнее о грядущем событии расскажет корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

Создать условия для роста экономики и населения - такие приоритеты для страны и ее граждан белорусский президент определил ровно год назад в Овальном зале парламента.

«Как модно сейчас говорить, тренд в экономике иной. Сегодня главное богатство - это мозги, наука, инновации, а не то, что Господь положил в землю. От этого многие страны уходят. И уже ушли. Потому что создается продукт будущего, это продукт с высочайшей добавленной стоимостью», - говорит Лукашенко.

Ежегодное послание главы государства - это, по сути, программа действий. Основные тезисы отражаются в конкретных документах. Так было и с пенсионной реформой.

«Принимая решение о пенсионном возрасте и совершенствовании пенсионной реформы, давайте признаем, что мы плетемся в хвосте событий. Это давно уже надо было решить. Поэтому здесь никакой чрезвычайщины! И люди спокойно это приняли.Совершенствование пенсионной системы, как мы правильно говорим, это не только пенсионный возраст. Это пенсионная система, и сохраняя ее нынешнюю солидарную, основу распределительную, в дальнейшем мы будем более активно развивать другие формы, включая накопительную. Кстати, она сегодня реализуется. И мы, глядя на Россию, Украину, наших родных братьев, убедились, что мы поступили абсолютно правильно», - указал президент.

Яркие высказывания президента, на которые, как известно, Александр Григорьевич не скупится, быстро подхватывает интернет-сообщество. В прошлом году на какое-то время хэштег #agl29 (АГЛ29) вышел в глобальные тренды популярной сети микроблогов.

Безопасность, экономика, внешняя и внутренняя политика и, конечно же, социальная сфера - эти вопросы прозвучат сегодня в Овальном зале. Сколько продлится послание, прогнозов никто не дает. Прошлогоднее было рекордно коротким - всего полтора часа.

 
 
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Лукашенко выступит с традиционным обращением к народу и Национальному собранию республики в пятницу, 21 апреля.

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