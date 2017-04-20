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Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к Беларуси
21.04.2017 00:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию республики. В нем глава государства подведет итоги и наметит новые государственные ориентиры. Подробнее о грядущем событии расскажет корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.
Создать условия для роста экономики и населения - такие приоритеты для страны и ее граждан белорусский президент определил ровно год назад в Овальном зале парламента.
Ежегодное послание главы государства - это, по сути, программа действий. Основные тезисы отражаются в конкретных документах. Так было и с пенсионной реформой.
Яркие высказывания президента, на которые, как известно, Александр Григорьевич не скупится, быстро подхватывает интернет-сообщество. В прошлом году на какое-то время хэштег #agl29 (АГЛ29) вышел в глобальные тренды популярной сети микроблогов.
Безопасность, экономика, внешняя и внутренняя политика и, конечно же, социальная сфера - эти вопросы прозвучат сегодня в Овальном зале. Сколько продлится послание, прогнозов никто не дает. Прошлогоднее было рекордно коротким - всего полтора часа.
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Лукашенко выступит с традиционным обращением к народу и Национальному собранию республики в пятницу, 21 апреля.
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