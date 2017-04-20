Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию республики, сообщает «МИР 24». В нем глава государства подведет итоги и наметит новые ориентиры.

Ежегодное послание главы государства - по сути, это программа действий, основные тезисы которой отражаются в конкретных документах. Так было и с пенсионной

реформой. Например, в прошлом году президент распорядился создать условия для роста экономики и населения.

«Как модно говорить, тренд в экономике иной. Сегодня главное богатство - это мозги, наука, инновации, а не то, что Господь положил в землю. От этого многие страны уходят. И уже ушли. Потому что создается продукт будущего, это продукт с высочайшей добавленной стоимостью», - говорил Лукашенко.