|
Послание Лукашенко: о чем будет говорить президент
21.04.2017 06:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию республики, сообщает «МИР 24». В нем глава государства подведет итоги и наметит новые ориентиры.
Ежегодное
«Как модно говорить, тренд в экономике иной. Сегодня главное богатство - это мозги, наука, инновации, а не то, что Господь положил в землю. От этого многие страны уходят. И уже ушли. Потому что создается продукт будущего, это продукт с высочайшей добавленной стоимостью», - говорил Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии