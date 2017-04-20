Отечественный инвестор планирует создать туристический объект в бывшей усадьбе в Бешенковичском районе, которую приобрел на аукционе в фонде «Витебскоблимущество» за 2,08 тысячи рублей.

На торги выставили неиспользуемые здания и сооружения площадью почти 700 кв. м бывшей усадьбы «Низголово», построенной во второй половине XIX века и имеющей статус историко-культурной ценности. Начальная цена лота — 3 базовые величины (69 рублей).

Интерес к объекту проявили два участника, а победитель определился на 28-м шаге аукциониста. Им стал индивидуальный предприниматель Владислав Мелешко из Минска. Он уже имеет опыт возрождения и эксплуатации подобных исторических объектов в Гродненской области.

Недвижимость в Витебской области он приобрел для развития бизнеса, сообщил Владислав Мелешко. Вначале предприниматель намерен создать дом отдыха гостиничного типа — для аренды туристам. В перспективе здесь может появиться туристический комплекс. В планах у Мелешко и воссоздание исторического облика усадьбы.

Кроме того, на аукционе продали отечественному инвестору здания бывшего учебно-производственного комбината в Полоцке почти за 169 тысяч рублей. Новый владелец планирует создать здесь гостиничный комплекс. Из окон здания открывается отличный вид на Софийский собор и набережную Западной Двины. Еще одним возможным вариантом использования капитальных строений площадью более 1 тысячи кв. м рассматривается реконструкция под квартиры с последующей продажей или сдачей в аренду.

Фонд «Витебскоблимущество» с начала года продал на торгах более 20 объектов недвижимости на сумму около 270 тысяч рублей.