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Инвестор из Минска купил бывшую усадьбу в Бешенковичском районе
21.04.2017 08:05 — Новости Общества | Tut.by
Отечественный инвестор планирует создать туристический объект в бывшей усадьбе в Бешенковичском районе, которую приобрел на аукционе в фонде «Витебскоблимущество» за 2,08 тысячи рублей.
На торги выставили неиспользуемые здания и сооружения площадью почти 700 кв. м бывшей усадьбы «Низголово», построенной во второй половине XIX века и имеющей статус историко-культурной ценности. Начальная цена лота — 3 базовые величины (69 рублей).
Интерес к объекту проявили два участника, а победитель определился на 28-м шаге аукциониста. Им стал индивидуальный предприниматель Владислав Мелешко из Минска. Он уже имеет опыт возрождения и эксплуатации подобных исторических объектов в Гродненской области.
Недвижимость в Витебской области он приобрел для развития бизнеса, сообщил Владислав Мелешко. Вначале предприниматель намерен создать дом отдыха гостиничного типа — для аренды туристам. В перспективе здесь может появиться туристический комплекс. В планах у Мелешко и воссоздание исторического облика усадьбы.
Кроме того, на аукционе продали отечественному инвестору здания бывшего учебно-производственного комбината в Полоцке почти за 169 тысяч рублей. Новый владелец планирует создать здесь гостиничный комплекс. Из окон здания открывается отличный вид на Софийский собор и набережную Западной Двины. Еще одним возможным вариантом использования капитальных строений площадью более 1 тысячи кв. м рассматривается реконструкция под квартиры с последующей продажей или сдачей в аренду.
Фонд «Витебскоблимущество» с начала года продал на торгах более 20 объектов недвижимости на сумму около 270 тысяч рублей.
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Усадьбу построили во второй половине XIX века, она имеет статус историко-культурной ценности.
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