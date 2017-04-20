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Ветрено и дождливо. Погода в Гродно и области в выходные
21.04.2017 08:28 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие выходные в Гродненской области будут более теплыми, чем предыдущие будние дни. Правда, в воскресенье и с утра в субботу синоптики обещают дождь. О погоде
В субботу, 22 апреля, в Гродно и области будет переменная облачность. С утра синоптики обещают дождь, днем — без осадков. Температура воздуха
В воскресенье, 23 апреля, с утра — переменная облачность, днем — дожди. Температура воздуха утром +2… +4 °С. Днем — +6… +8 °С. Порывы ветра — до 12 м/с.
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут более теплыми, чем предыдущие будние дни. Правда, в воскресенье и с утра в субботу синоптики обещают дождь.
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