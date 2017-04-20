Предстоящие выходные в Гродненской области будут более теплыми, чем предыдущие будние дни. Правда, в воскресенье и с утра в субботу синоптики обещают дождь. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В субботу, 22 апреля, в Гродно и области будет переменная облачность. С утра синоптики обещают дождь, днем — без осадков. Температура воздуха

+8… +10°C. Весь день будет ветрено — порывы могут достигать 12 м/с.

В воскресенье, 23 апреля, с утра — переменная облачность, днем — дожди. Температура воздуха утром +2… +4 °С. Днем — +6… +8 °С. Порывы ветра — до 12 м/с.

Погода в Гродно и области .

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