﻿ Ветрено и дождливо. Погода в Гродно и области в выходные. 21.by
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Ветрено и дождливо. Погода в Гродно и области в выходные

21.04.2017 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут более теплыми, чем предыдущие будние дни. Правда, в воскресенье и с утра в субботу синоптики обещают дождь. О погоде сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В субботу, 22 апреля, в Гродно и области будет переменная облачность. С утра синоптики обещают дождь, днем — без осадков. Температура воздуха
+8… +10°C. Весь день будет ветрено — порывы могут достигать 12 м/с.

В воскресенье, 23 апреля, с утра — переменная облачность, днем — дожди. Температура воздуха утром +2… +4 °С. Днем — +6… +8 °С. Порывы ветра — до 12 м/с.

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Предстоящие выходные в Гродненской области будут более теплыми, чем предыдущие будние дни. Правда, в воскресенье и с утра в субботу синоптики обещают дождь.

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