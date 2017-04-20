После холодной и совсем не апрельской погоды, столбик термометра постепенно начнет набирать обороты — днем в выходные синоптики обещают до +10°C.





Правда, ночная температура все еще остается не совсем весенней — +1 … +3°C.

22 апреля в областном центре ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

В воскресенье, 23 апреля, также будет пасмурно, но без осадков. Ветер уже будет не настолько сильный, а ночью ожидается туман.

Погода в Гомеле и области