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Наконец-то потепление. Погода Гомеле и области в выходные

21.04.2017 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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После холодной и совсем не апрельской погоды, столбик термометра постепенно начнет набирать обороты — днем в выходные синоптики обещают до +10°C.


Правда, ночная температура все еще остается не совсем весенней — +1 … +3°C.

22 апреля в областном центре ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

В воскресенье, 23 апреля, также будет пасмурно, но без осадков. Ветер уже будет не настолько сильный, а ночью ожидается туман.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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После холодной и совсем не апрельской погоды, столбик термометра постепенно начнет набирать обороты - как минимум днем в выходные синоптики обещают до +10°C.

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