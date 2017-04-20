﻿ Жительница Речицы брала деньги "в долг" под 120% годовых. 21.by
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Жительница Речицы брала деньги "в долг" под 120% годовых

21.04.2017 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Районный отдел СК завершил расследование уголовного дела в отношении речичанки, которая обвиняется в мошенничестве. Ранее женщина уже была осуждена за аналогичное преступление, пишет «Дняпровец».


В 2015 и 2016 годах женщина обманом завладела денежными средствами разных граждан из Светлогорска, Житковичей и Речицы. Всего установлено восемь эпизодов. Только у одной супружеской пары, обещая вернуть деньги с процентами, жительница Речицы «взяла в долг» почти четыре тысячи долларов.

В большинстве случаев женщина обещала вернуть долг с нереальными процентами — до 10% в месяц.

 
 
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В 2015 и 2016 годах женщина обманом завладела денежными средствами разных граждан из Светлогорска, Житковичей и Речицы. Всего установлено восемь эпизодов.

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