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Жительница Речицы брала деньги "в долг" под 120% годовых
21.04.2017 08:24 — Новости Общества | Tut.by
Районный отдел СК завершил расследование уголовного дела в отношении речичанки, которая обвиняется в мошенничестве. Ранее женщина уже была осуждена за аналогичное преступление, пишет «
В 2015 и 2016 годах женщина обманом завладела денежными средствами разных граждан из Светлогорска, Житковичей и Речицы. Всего установлено восемь эпизодов. Только у одной супружеской пары, обещая вернуть деньги с процентами, жительница Речицы «взяла в долг» почти четыре тысячи долларов.
В большинстве случаев женщина обещала вернуть долг с нереальными процентами — до 10% в месяц.
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В 2015 и 2016 годах женщина обманом завладела денежными средствами разных граждан из Светлогорска, Житковичей и Речицы. Всего установлено восемь эпизодов.
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