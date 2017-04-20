Во время проведения легкоатлетического «Экологического марафона-2017» 22 апреля с 10.40 до 12.00 будет закрыто движение транспорта по площади Ленина, улице Советской, проспекту Победы, проспекту Ленина, сообщают « Гомельские ведомости ».

А с 10.40 до 15.00 будет закрыто движение транспорта, кроме маршрутных автобусов, троллейбусов:

— по площади Ленина;

— по улице Советской (на участках: от площади Ленина до проспекта Победы, от проспекта Победы до улицы Хатаевича, от улицы Хатаевича до улицы Кожара, от улицы Кожара до улицы Малайчука, от улицы Малайчука до улицы Ефремова, от улицы Ефремова до улицы Федюнинского, от улицы Федюнинского до участка дороги «Юго-Западный обход»);

— на участке дороги «Юго-Западный обход» от пересечения с улицей Советской до улицы Химзаводской;

— по улице Объездной;

— по проспекту Речицкому (от улицы Объездной до улицы Студенческой);

— по улице Студенческой;

— проспекту Октября (от улицы Студенческой до улицы Богдана Хмельницкого);

— по улице Богдана Хмельницкого (от проспекта Октября до улицы Ивана Мележа);

— по дороге Н-4091 (на участке от улицы Ивана Мележа до улицы Зайцева) и от улицы Зайцева до Ильича);

— по улице Зайцева;

— по улице Ильича (от Зайцева до улицы Фрунзе);

— по улице Фрунзе (от улицы Ильича до улицы Пролетарской);

— по улице Пролетарской.

Закрытие и возобновление движения транспорта будет осуществляться по мере прохождения участниками марафона участков маршрута.







