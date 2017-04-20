Суд Октябрьского района Витебска 20 апреля рассмотрел административное дело Юрия Лынши — молодого человека, который 26 февраля шел во главе колонны на «Марше нетунеядцев» в областном центре. Решение судьи Алеси Жариковой — 15 суток ареста. При этом сам Лынша заявил, что возглавил акцию протеста, так как ему пообещали за это 50 рублей. Подробности судебного разбирательства сообщает «Радыё Свабода».



Юрий Лынша идет впереди колонны с бело-красно-белым флагом. 26 февраля, «Марш нетунеядцев» в Витебске. Фото: Игорь Матвеев

На витебском марше 27-летний Юрий Лынша шел впереди колонны и громко скандировал «Жыве Беларусь!», «Нет декрету номер три! Лукашенко, уходи!», «Баста!» и другие лозунги. После марша его задержали на железнодорожном вокзале и отвезли в Октябрьский РОВД. Там на него составили протокол по части 2 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) — то есть ему вменяли организацию несанкционированной акции.

Журналистам молодой человек 26 февраля сообщил, что живет в Минске, а в Витебск на акцию приехал специально. Рассказывал, что разделяет взгляды оппозиции и намерен создать собственную партию.

Перед рассмотрением дела судья Алеся Жарикова отметила, что в этом году молодого человека 5 раз привлекали к ответственности, в том числе за хулиганство. К слову, в суд Юрий Лынша пришел с разбитым лицом. Объяснил, что его избили за долги.

Лынша заявил в суде следующее:

— Я не знаю Витебск, я приезжий. Приехал утром, чтобы просто посмотреть город. На улице Фрунзе меня встретила женщина лет 50-ти и предложила заработать 50 рублей. Сказала, что для этого мне нужно взять бело-красно-белый флаг и изучить «кричалки» для «Марша нетунеядцев». Я согласился, так как безработный. Она направила меня к универмагу, где меня встретил мужчина, назвавшийся Алексеем. Он дал мне бело-красно-белый флаг. У него была удочка, мы прицепили флаг и пошли к площади Победы, где собирались люди.

Судья прочитала протокол задержания. И выяснилось, что о 50 рублях за участие в акции Юрий Лынша говорил милиционерам еще 26 февраля.

Но рассказ о тяжелом материальном положении не произвел впечатления на судью: она дала Лынше 15 суток ареста.

Региональный координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяны Северинец (ее оштрафовали на 1150 рублей как организатора того же «Марша нетунеядцев» 26 февраля в Витебске) выразила свое мнение по поводу того, что говорил в суде Лынша:

— Ничего подобного в Витебске никогда не было! Слова Юрия прозвучали как оскорбление всей местной демократической общественности. Это полная чушь и выдумки, что за участие в акциях кто-то платит. Почему же милиция не ищет того «Алексея», который раздает флаги? Или женщину, которая обещает первому встречному 50 рублей? Ясно, что это ложь! Но зачем так врать парню, который шел под нашим флагом? Бело-красно-белый флаг — для каждого белоруса это святое, а Юрий его опозорил!



Юрий Лынша стоит на лестнице возле филармонии во время митинга 26 февраля в Витебске. Фото: Игорь Матвеев

После суда Лынша заявил, что все придумал — и о женщине, которая обещала ему деньги, и о мужчине, у которого взял флаг. На вопрос, зачем он это сделал, ответил кратко: «Так было надо. У меня сложные жизненные обстоятельства».