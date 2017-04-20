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В Гродно скорая, которая везла в больницу пациента, сбила девушку на пешеходном переходе
21.04.2017 09:04 — Новости Общества | Tut.by
Авария произошла на улице Советских Пограничников в Гродно вечером 20 апреля. Около 21.45 машина «скорой» сбила на пешеходном переходе девушку,
По информации очевидцев, скорая помощь ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной В машине находился человек с приступом инфаркта. В это время две девушки переходили дорогу по регулируемому пешеходному перекрестку на зеленый сигнал светофора. Увидев, что на них мчится машина скорой, одна из девушек отскочила, а вторую автомобиль сбил. От удара 28-летнюю потерпевшую отбросило на 50 метров в направлении движения транспорта. Девушку забрали в больницу. В два часа ночи девушка умерла.
Это вторая авария с наездом на пешеходов в Гродно за 20 апреля. Утром в Гродно пьяный бесправник на Mazda, пытаясь уйти от погони,
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Авария произошла на улице Советских Пограничников в Гродно вечером 20 апреля. Около 21.45 машина "скорой" сбила на пешеходном переходе девушку.
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