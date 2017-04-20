Авария произошла на улице Советских Пограничников в Гродно вечером 20 апреля. Около 21.45 машина «скорой» сбила на пешеходном переходе девушку, сообщает AutoGrodno. Девушка умерла в больнице.





По информации очевидцев, скорая помощь ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной В машине находился человек с приступом инфаркта. В это время две девушки переходили дорогу по регулируемому пешеходному перекрестку на зеленый сигнал светофора. Увидев, что на них мчится машина скорой, одна из девушек отскочила, а вторую автомобиль сбил. От удара 28-летнюю потерпевшую отбросило на 50 метров в направлении движения транспорта. Девушку забрали в больницу. В два часа ночи девушка умерла.

Это вторая авария с наездом на пешеходов в Гродно за 20 апреля. Утром в Гродно пьяный бесправник на Mazda, пытаясь уйти от погони, сбил на тротуаре женщину . У водителя в крови обнаружили 1,98 промилле алкоголя. Женщина умерла в больнице.