﻿ Пасмурно и порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные. 21.by
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Пасмурно и порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные

21.04.2017 09:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве в выходные будет довольно теплой, но не самой комфортной. В основном, будет пасмурно, ветрено, местами возможны кратковременные дожди. По ночам прогнозируют легкие заморозки до -1°С.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Сегодня, 21 апреля, будет пасмурно, днем — до +8°С.

В субботу днем потеплеет до +9°С, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Дискомфорт доставит сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности — будьте осторожны.

В воскресенье температура воздуха снизится до +7°С, порывистый ветер останется, но будет не таким сильным. Погода будет пасмурной.

В понедельник, 24 апреля, по-прежнему будет пасмурно и ветрено, дождливо. Столбик термометра днем поднимется на один градус до +8°С. В ночь на вторник возможен небольшой снег.

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Теги: Могилев
 
 
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Днем будет довольно тепло - +7 - +9 градусов.

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