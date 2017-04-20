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Пасмурно и порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные
21.04.2017 09:19 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в выходные будет довольно теплой, но не самой комфортной. В основном, будет пасмурно, ветрено, местами возможны кратковременные дожди. По ночам прогнозируют легкие заморозки до -1°С.
Сегодня, 21 апреля, будет пасмурно, днем — до +8°С.
В субботу днем потеплеет до +9°С, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Дискомфорт доставит сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности — будьте осторожны.
В воскресенье температура воздуха снизится до +7°С, порывистый ветер останется, но будет не таким сильным. Погода будет пасмурной.
В понедельник, 24 апреля, по-прежнему будет пасмурно и ветрено, дождливо. Столбик термометра днем поднимется на один градус до +8°С. В ночь на вторник возможен небольшой снег.
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Днем будет довольно тепло - +7 - +9 градусов.
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