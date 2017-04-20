В Бресте огласили приговор двум жителям Каменецкого района, которые отправились в погоню за жителем Москвы и его беременной девушкой, приняв их за гаражных воров.

25 декабря в агрогородке Рясна, Каменецкого района двое подвыпивших мужчин сели в BMW к своему трезвому товарищу. Компания обратила внимание, что в автомобиле Mercedes-Benz E-класса, который находился примерно в 70 м от них, загорелись фары. «Местные» подъехали к авто, который не часто встретишь на улицах агрогородка, и «поморгали» дальним светом. Водитель Mercedes на это не отреагировал и начал движение. Поведение незнакомца насторожило двух нетрезвых мужчин и их водителя. Дело в том, что по округе прокатилась серия гаражных краж. Задний номер иномарки не читался из-за налипшей грязи, что укрепило подозрения мужчин.

Поведение водителя Mercedes «дружинники» восприняли как попытку к бегству и отправились в погоню.

Сначала они заехали в Высокое. Mercedes остановился возле здания местного райотдела милиции. За ним туда же подъехал BMW. Преследователи выскочили из автомобиля. Один из них ударил рукой в лобовое стекло, начал дергать ручку двери и требовать, чтобы водитель и пассажиры Mercedes вышли из автомобиля. В ответ Mercedes развернулся и поехал в Брест. Мужчины вновь сели в BMW и отправились за ним.

Преследование продолжалась до самого Бреста — около 50 км. Во время погони BMW подавал водителю Mercedes дальним светом фар знак к остановке. Однако тот не реагировал. Кроме того мужчины несколько раз набирали 102 и попросили сотрудников милиции «перекрыть дорогу». Сначала они говорили, что Mercedes сбил людей, потом — что в нем едут воры.

Автомобили доехали до центра Бреста. Mercedes остановился возле здания райотдела милиции. BMW перегородил ему дорогу и высадил «добровольцев», которые сначала пытались открыть двери, а потом просто начали бить ногами и руками по авто. Mercedes удалось выехать из тупика и погоня возобновилась.

Через несколько минут Mercedes подъехал к экипажу ГАИ. Тут и выяснилось, что в иномарке ехали не гаражные воры, а молодая пара из Москвы. За рулем сидел парень, а на пассажирском сиденье — его беременная девушка. Как пояснил потерпевший, в Беларусь он приехал навестить родственников, а на требования неизвестных мужчин об остановке он не реагировал так как опасался за то, что они им могут навредить. Он пояснил, что к райотделам милиции в Высоком и Бресте он подъезжал для того, чтобы привлечь внимание сотрудников милиции. Кроме того сам звонил в 102 и просил о помощи.

В отношении двух жителей Каменецкого района, которые «ловили воров» возбудили уголовное дело по статье «злостное хулиганство» (ч.2 ст. 339 УК).

Протрезвев, мужчины раскаялись и возместили нанесенный вред.

«Суд Ленинского района Бреста признал мужчин виновными и назначил каждому по 2 года ограничения свободы без направляния в исправительное учреждение открытого типа», — сообщила помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

К слову, гаражных воров милиция задержала. Ими оказались два брата из Каменецкого района. Как ранее сообщал Следственный комитет, с 16 октября по 19 декабря 2016 года сельчане обокрали 17 гаражей в пяти населенных пунктах. 5 апреля суд Каменецкого района признал их виновными в краже группой лиц (ч.2 ст. 205 УК) и назначил одному 3 года строгого режима, второму — год общего, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.